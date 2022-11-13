Elecciones intermedias de EU: Demócratas retienen control del Senado

La senadora Catherine Cortez Masto ganó las elecciones intermedias de EU 2022, con lo que los demócratas llegaron a los 50 escaños necesarios para quedarse con el control del Senado a partir del 2023.

Cortez Masto derrotó al republicano Adam Laxalt, un exfiscal general del estado respaldado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Cortez es la primera senadora latina y con su triunfo asegurará un segundo periodo de seis años en el Senado para los demócratas.

Los demócratas estaban a un escaño de obtener los 50 necesarios para quedarse con el control del Senado, por lo que era indispensable el triunfo de la senadora Masto en Nevada.

El Senado recién elegido en las elecciones intermedias de EU 2022, y comandado por demócratas tomará posesión el 3 de enero del 2023.

¿Qué pasa si los demócratas pierden en Georgia?

Una victoria demócrata en Georgia, el mes que viene, daría al partido el control mayoritario absoluto de un Senado de 51 a 49.

En caso de que los demócratas pierdan en Georgia en las elecciones intermedias de EU 2022, seguirían controlando un Senado 50-50, ya que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris puede desempatar las votaciones.

En la mañana de este sábado, Nevada llevaba el 97 por ciento de los votos escrutados en la carrera al Senado, en la que el republicano Laxalt llevaba una venetaja de 800 votos; sin embargo, los votos no contados de los bastiones de Cortez Masto la llevaron a la victoria.

Además, el viernes, el senador Mark Kelly dio un importante impulso a los demócratas para quedarse con el control del Senado, cuando se dio a conocer que mantendría su escaño en Arizona, al derrotar al republicano Blake Master.

Tras el triunfo, Kelly ofreció un discurso en el que no mencionó a Masters, pero dijo: "Hemos visto las consecuencias que se producen cuando los líderes se niegan a aceptar la verdad y se centran más en conspiraciones del pasado que en resolver los retos a los que nos enfrentamos hoy".