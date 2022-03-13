Elecciones legislativas en Colombia 2022

Este domingo, Colombia celebra elecciones legislativas para elegir a los miembros del Congreso y definir los candidatos presidenciales, en una jornada en la que por primera vez los habitantes de las zonas más golpeadas por la violencia escogerán a 16 víctimas como legisladores.

Las urnas fueron abiertas a las 8 de la mañana, hora local, y cerrarán hasta las 4 de la tarde.

El nuevo Congreso, para un periodo de cuatro años, tendrá la facultad de hacer control político al Gobierno de quien gane la próxima elección presidencial y reemplace al derechista Iván Duque, que entrega el poder en agosto.

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Estas elecciones legislativas celebradas en Colombia, definirán la composición y el eventual control del Congreso de 108 senadores y 187 representantes a la cámara, los electores podrán participar en una de las tres consultas para elegir los candidatos presidenciales de igual número de coaliciones políticas. En donde más de 38 millones de personas están habilitadas para participar en estos comicios.

"Que esta sea una oportunidad para reflexionar sobre la sensatez de las propuestas y que nuestro país rechace la división, la polarización, el populismo, la posverdad, la demagogia, que elijan a quienes realmente están presentándoles a consideración propuestas que son viables", dijo el presidente Duque en la apertura de las votaciones.

16 víctimas serán elegidas congresistas

En las elecciones legislativas de Colombia, los habitantes de 167 municipios de apartadas zonas montañosas y selváticas golpeadas por la violencia del conflicto armado de casi seis décadas, que ha dejado 260 mil muertos y millones de desplazados, podrán elegir a 16 víctimas como legisladores.

Las víctimas tendrán representación en el Congreso por dos periodos legislativos, como se hizo con el partido que surgió de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al que bajo los términos del acuerdo se le otorgó cinco bancas en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, aún sin lograr los votos necesarios.

Con información de Reuters.