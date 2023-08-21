Por primera vez una mujer pasa a la segunda vuelta electoral en Ecuador

Luisa González y Daniel Noboa definirán la presidencia de Ecuador en el balotaje del 15 de octubre, después de que fueran los dos candidatos más votados en la primera vuelta del domingo.

González se imponía con más del 33% de los votos, de acuerdo a los conteos preliminares del Consejo Nacional Electoral con más del 50% de las actas escrutadas, mientras que Noboa sumaba un poco más del 24% de los sufragios.

¿Quén es Luisa González?

La abogada de 45 años del partido Revolución Ciudadana ha prometido devolver al país los millonarios programas de asistencia y gasto social aplicados en el gobierno de su mentor, el expresidente Rafael Correa.

González, quien se refiere de sí misma como una madre soltera, defensora de los animales y deportista, ha evocado reiteradamente las políticas de salud, educación y seguridad de Correa y se ha comprometido a "recuperar la Patria".

La exlegisladora dijo esta semana que usaría 2 mil 500 millones de dólares de las reservas internacionales para apuntalar la economía e invertiría en infraestructura pública si fuera elegida. También Ha negado que durante un posible mandato vaya a indultar a Correa, condenado a ocho años de prisión por corrupción. El expresidente vive actualmente en Bélgica.

¡Gracias Ecuador querido 🇪🇨, por esta victoria ciudadana! 💪🏼

Seguimos en esta lucha, en la que ya ustedes nos han dado una primera victoria y habrá una gran y definitiva segunda victoria. Sin cansarnos con la esperanza y fe en nuestro país 💪🏼#ResurgirDeLaPatria pic.twitter.com/7TicozJb9X — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) August 21, 2023

¿Quién es Daniel Noboa?

El más joven de los candidatos, con 35 años, pasó de ser un legislador que impulsaba proyectos para la creación de empleo a convertirse en uno de los candidatos favoritos para ocupar la presidencia de Ecuador.

Hijo del destacado empresario bananero y excandidato presidencial Álvaro Noboa, aparentemente ganó apoyo después de un buen desempeño, con respuestas claras y serenas, en el único debate televisado de la campaña, obteniendo un sorpresivo respaldo que lo colocó en la segunda vuelta.

Noboa, casado y padre de dos hijos, ha centrado su plan en la creación de empleo a través de inversión privada en sectores estratégicos, formación profesional de acuerdo con los requerimientos del mercado laboral del país y mantenimiento de infraestructura pública.

Con formación académica en universidades extranjeras, comenzó desde muy joven a trabajar en la mayor empresa familiar, Corporación Noboa.

SIGAMOS AHORA MÁS JUNTOS QUE NUNCA.

MERECEMOS UN NUEVO ECUADOR 🇪🇨

Gracias a todas y todos 💪🏻 @Adnecuadorok #NoboaPresidente #NoboaEsEmpleo #ADN pic.twitter.com/z68JqlM3s3 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 21, 2023

Su experiencia le ha llevado a plantear varios mecanismos para controlar a las empresas e incentivar su llegada al país andino. Además, ha prometido penas de prisión para los evasores de impuestos en casos graves.

Su oferta de campaña también incluye la construcción de centrales hidroeléctricas e inversión extranjera para modernizar las refinerías del país.

En seguridad plantea programas de vigilancia comunitaria, mayor capacitación para los policías y acelerar los procesos judiciales, así como aplicar programas de salud preventiva y educación técnica y especializada en resolución de conflictos.

