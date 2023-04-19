Elton John insta al Congreso de EU a mantener “el pie en el acelerador” en la lucha contra el sida

La estrella británica del pop Elton John instó el miércoles a los senadores estadounidenses a no cejar en la lucha contra el VIH y el sida. Sus comentarios sucedieron en un momento en que el Congreso se enfrenta a la fecha límite de septiembre para reautorizar el multimillonario programa estadounidense PEPFAR, el cual lucha contra la enfermedad.

"No hay mejor símbolo de la grandeza estadounidense que el PEPFAR, y todos ustedes deberían estar muy orgullosos de sus extraordinarios esfuerzos", dijo el artista en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la reautorización del Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) a través de un enlace de video. Elton John tiene una fundación que ha recaudado cientos de millones de dólares para luchar contra el sida.

"Tenemos que mantener el pie en el acelerador. Hemos llegado tan lejos en tan poco tiempo, relativamente. Prorrogando el PEPFAR otros cinco años y financiándolo en su totalidad, juntos podemos continuar la marcha hacia el fin del sida para todos en todas partes y no dejar a nadie atrás", afirmó el cantante.

El Congreso debe reautorizar el PEPFAR por otros cinco años antes del 30 de septiembre.

No se ha establecido una cantidad fija para la reautorización, pero el Congreso suele aprobar cada año entre 6,500 y 6,900 millones de dólares para el PEPFAR.

Singer Elton John hailed US leadership in the fight against AIDS, during a Senate Foreign Relations Committee hearing https://t.co/cNJ2tryEJU pic.twitter.com/4hh4X9eBaI — Reuters (@Reuters) April 19, 2023

Apoyo al programa PEPFAR

Elton John no fue el único en hablar en favor del PEPFAR. El coordinador estadounidense para el sida a nivel global, John Nkengasong, dijo ante el comité que el PEPFAR ha salvado 25 millones de vidas y ha creado redes sanitarias que han ayudado a combatir los brotes de ébola y la pandemia del COVID-19.

La iniciativa ha contado con el apoyo de republicanos y demócratas.

"Los próximos cinco años determinarán si cumplimos el objetivo de acabar con la epidemia mundial de VIH/sida para 2030", afirmó el senador Bob Menéndez, presidente demócrata de la comisión.

"Insto a mis colegas a que se unan a mí para trabajar en la reautorización de PEPFAR sin demora y sin nuevos mandatos y directivas", dijo el senador Jim Risch, el republicano más importante del panel.

Se espera que el programa sea reautorizado, pero el esfuerzo podría complicarse por las divisiones partidistas sobre el aumento del límite de la deuda federal y el recorte del gasto público.

¿Qué es el programa PEPFAR de alivio contra el sida?

PEPFAR es el acrónimo en inglés de "President's Emergency Plan for AIDS Relief". Fue creada en 2003 bajo el mandato del presidente George W. Bush, con el objetivo de proporcionar recursos financieros y técnicos para combatir la propagación del VIH/sida en países afectados por la epidemia.

El programa se enfoca en apoyar a los países en la prevención del VIH, la atención y tratamiento de las personas que viven con VIH/sida, la construcción de sistemas de salud más fuertes y sostenibles, y la eliminación de las barreras sociales y culturales que impiden el acceso a la prevención y tratamiento.

Desde su inicio, PEPFAR ha invertido miles de millones de dólares en más de 50 países, y ha proporcionado tratamiento antirretroviral a millones de personas. La iniciativa es reconocida como uno de los programas de salud pública más exitosos de la historia y ha contribuido significativamente a la reducción del número de nuevas infecciones y a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por el sida.