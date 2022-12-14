Embajada en Perú dice a mexicanos qué hacer y dónde pedir ayuda

La Embajada de México en Perú, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer números de emergencia y qué hacer a los mexicanos que se encuentran en ese país de forma permanente o por turismo, luego de que se decretó 30 días de emergencia por la situación política interna.

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que se mantiene la comunicación con varios grupos de mexicanos que se encuentran en Perú.

Agregó que se envía apoyo para alimentos, además de que se busca acelerar su regreso a México, por la situación en Perú.

En comunicación con varios grupos de mexicanos en Perú . Organizando apoyo para alimentos y apoyo . Coordinando esfuerzos para acelerar su retorno a México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 14, 2022

¿Dónde pueden pedir ayuda los mexicanos en Perú?

La embajada dio algunas recomendaciones para los mexicanos que se encuentren en Perú.

Una de ellas es el número de celular para emergencias de la Embajada de México en Perú: +51 987 569 404.

El número celular para emergencias de la Embajada de México en Perú es el +51 987 569 404.



También pueden escribir al correo proteccionper@sre.gob.mx y quiénes estén en Perú pueden registrarse en https://t.co/uCVtDxSwrZ para saber su situación y ubicación. https://t.co/6yPC2yItt7 — Pablo Monroy Conesa (@pmonroyconesa) December 14, 2022

Además del teléfono, se pueden escribir al correo proteccionper@sre.gob.mx.

Para quienes se encuentren en Perú, de acuerdo con la embajada de México en ese país, se pueden registrar en este sitio sitio RegMexPeru2022 para saber su situación y ubicación.

Al respecto, el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, indicó que hasta el 14 de diciembre se tiene un registro más de 250 personas mexicanas, a quienes buscan sacar de ese país lo más pronto posible.

▶️ Mensaje del Emb. @pmonroyconesa de @EmbaMexPeru sobre la protección y asistencia a connacionales mexicanos en Perú, ante la situación que se vive en ese país. pic.twitter.com/n1atNnqN2t — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 14, 2022

¿Qué debo hacer si soy mexicano residente o turista en Perú?

La embajada de México en Perú dio las siguientes recomendaciones:



Mantener la calma.

Evitar las protestas o tumultos.

Seguir las indicaciones de las autoridades y en caso de emergencia, comunicarse con la Policía de Perú a través del número 105.

Se sugiere limitar los desplazamientos dentro del país, además de conocer el estado de ruta y vías de comunicación.

Para el caso de los mexicanos que se encuentren fuera de Lima y tengan un vuelo programado en los siguientes días, se pide mantenerse informado sobre las los aeropuertos y caminos y tratar de acercarse a la capital tan pronto sea posible.

En caso de tener riesgo de perder un vuelo de Lima a México en Volaris o Aeroméxico, contacta a atención al cliente de las aerolíneas:

En Aeroméxico se marca desde Perú al teléfono 0800 767 50 y desde México al (55) 5133 4000.

En el caso de Volaris se recomienda consultar la opción “Levantar una aclaración” de su página web.