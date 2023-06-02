“Regresará en bolsas de basura”, Embajador de Perú en México recibe amenazas de muerte por WhatsApp

El Consulado de Perú en México informó que recibió amenazas de muerte donde le piden al embajador salir del país en las próximas 48 horas, de lo contrario “regresará a su país en bolsas de basura”.

La conminación fue enviada al número de WhatsApp de la embajada peruana, el mensaje estaba dirigido al embajador, exigiendo que se retire de México o “te vamos a extraditar en cachitos”, dice el audio que llegó el pasado 31 de mayo.

“Hey pinches perros peruanos, aunque nuestro presidente no sepa gobernar está representando una investidura mexicana, está representando la moral y la dignidad de todos los mexicanos”, inició el mensaje en la grabadora.

Condenamos amenazas recibidas en la sede de la misión diplomática del Perú en México. Se debe investigar el origen de estos hechos repudiables y solicitamos garantías para la vida y seguridad de nuestros funcionarios y personal administrativo que laboran en ese país. — Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) June 2, 2023

“Pinche embajador, te vamos a extraditar en cachitos, ¿entendiste? Estás en México. Así que dile a Boluarte que se vaya a meter su presidencial al culo. Tienes 48 horas para largarte o te sacamos en una bolsa de basura, perro asqueroso”, termina de decir la voz.

Los funcionarios peruanos levantaron la denuncia correspondiente ante la fiscalía de México y solicitaron más seguridad para la sede del consulado.

“Se envió una nota diplomática a la cancillería de México solicitando se realicen las investigaciones correspondientes, y que se brinden las seguridades y garantías a nuestros funcionarios”, indicó el gobierno de Perú.

Comunicado de Prensa N° 003. Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre amenazas a los funcionarios de la Embajada del Perú en México. Más información 👇 https://t.co/WSIvGLGLr8 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 2, 2023

Pese a las amenazas de muerte, el consulado del país andino continuará laborando con normalidad en México.

¿Cuál es el conflicto diplomático entre México y Perú?

Tras la destitución del expresidente de Perú, Pedro Castillo, la relación bilateral entre el país andino y México se vio afectada, ya que el mandatario mexicano ofreció su apoyo a Castillo y se ha negado a reconocer a Dina Boluarte como la actual presidenta.

En respuesta, Perú ha acusado a AMLO de injerir en asuntos internos del país, expulsó al embajador mexicano en Lima y nombró persona non grata al mandatario de México.

La cereza del pastel es la disputa por la presidencia de la Alianza del Pacífico, la cual México se niega a entregarle a Boluarte, a pesar de que este 2023 le tocaría a Perú liderar el evento.

