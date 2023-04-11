Emergencia en Italia ante la llegada de miles de migrantes

El gobierno de Italia promete intensificar las expulsiones de migrantes. Y para ello pretende aumentar la capacidad y el número de los centros de detención para la repatriación (CPR), los lugares de detención de los extranjeros a la espera de la ejecución de las órdenes de expulsión. El gobierno analiza la emergencia.

Con más de 42 millones de euros ya previstos en la última ley de presupuestos, el decreto de inmigración aprobado tras la tragedia de Cutro establece procedimientos simplificados para la creación de nuevos Cprs.

Miles de migrantes han llegado a Italia en unas últimas horas

Más de 3,000 migrantes han llegado a Italia en unas últimas horas de intensa actividad para los guardacostas italianos, que han socorrido a numerosas embarcaciones en peligro en el Mediterráneo Central, mientras el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni estudia medidas para endurecer la legislación actual.

Migrantes rescatados en el mar

En dos complejas y largas operaciones, aún sin finalizar, la Guardia Costera interceptó este lunes dos barcos en los que viajaban 800 y 400 personas en aguas próximas a Sicilia y Calabria (sur), que se han sumado a las cerca de 2,000 personas que las autoridades italianas ya habían rescatado en otras operaciones desde el viernes.

El pesquero con cerca de 800 migrantes fue interceptado a más de 120 millas al sureste de Siracusa (Sicilia), en una operación complicada por la sobrecarga a bordo y que fue coordinada en el mar por la nave Peluso de la Guardia Costera, con el apoyo de tres motoveleros y la asistencia de un buque mercante presente en la zona, informaron los guardacostas.

En el otro rescate, con 400 personas en un segundo buque pesquero, del que informó el servicio de alerta telefónico de migrantes en el mar, Alarm Phone, participó el buque italiano Diciotti, frente a la Calabria Jónica (sur).

Migrantes colapsan Lampedusa

En cuanto a la situación en la isla de Lampedusa, cerca de 1,700 migrantes llegaron a la isla en 48 horas, con el punto de acceso colapsado con cerca de 1,900 personas, cinco veces la capacidad, según los medios locales, mientras en Catania se están construyendo a toda prisa dos estructuras para acoger a unos 700 migrantes salvados en el Jónico en las últimas horas.

En apoyo de las operaciones de búsqueda y rescate en el mar también han participado los medios aéreos de la Guardia Costera italiana y Frontex en unos días de numerosas llegadas de migrantes a Italia, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Meloni por reprimir la inmigración irregular.

Buscan endurecer penas para traficantes de migrantes

Este martes se reanuda en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el examen del proyecto de Ley de Migrantes del Ejecutivo, que aumenta las penas de cárcel para los traficantes y complica la labor de las ONG de rescate en el mar.

Molteni tiene previsto reunirse esta tarde con el ponente de la ley para reforzar en particular la protección especial de los solicitantes de asilo y la repatriación de los ilegales, según los medios.

El vicepresidente del Gobierno Italiano y líder de la soberanista Liga, Matteo Salvini, aseguró hoy que Italia es "absolutamente incapaz" de gestionar "mil llegadas diarias" de migrantes y que "es crucial que Europa despierte e intervenga".

Italia pide solidaridad a Europa

Lleva años charlando, pero nunca ha movido un dedo, y es hora de demostrar que existe una comunidad, una Unión, y que la solidaridad no es sólo responsabilidad de Italia, España, Grecia o Malta.

Porque mil llegadas al día somos absolutamente incapaces de apoyarlas económica, cultural y socialmente", dijo Salvini horas antes de un Consejo de ministros en el que se podría decretar el estado de emergencia migratoria, según medios locales.

El buen tiempo ha animado a un mayor número de embarcaciones, la mayoría procedentes de Túnez, a emprender la ruta que conecta el norte de África con las costas de Lampedusa y Sicilia, en el Mediterráneo central.

Las llegadas a Italia ascendieron a 28,000 en los tres primeros meses de 2023, un 300 % más que las 6,800 de 2022 y a este ritmo, las proyecciones apuntan a 430,000 desembarcos a finales de año, por lo que el Gobierno pretende acelerar las iniciativas para frenar las salidas especialmente desde Túnez y Libia.