Emite SRE recomendación en materia de protección consular por Título 8 en EU

En seguimiento a las instrucciones del secretario Marcelo Ebrard ante el término del Título 42, la cancillería informó que personal de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica se trasladó a las ciudades fronterizas en Arizona, California y Texas para sostener reuniones con autoridades de ambos países, así como con albergues, organizaciones nacionales e internacionales, y tener el pulso directo de cada circunscripción para anticipar qué tipos de casos de protección pueden suscitarse.

Se advierte, han compartido los recursos que la red consular en la frontera estará reforzando, así como los mensajes preventivos que se estarán difundiendo entre la población mexicana, los cuales se enfocan en que a partir de este 12 de mayo, se regresará con el procesamiento y expulsión de forma expedita a personas migrantes que ingresen de manera irregular conforme a lo establecido en el Título 8.

“Esta normativa, que se implementaba previo a la medida extraordinaria del Título 42, implica que las personas que cruzan la frontera de forma indocumentada enfrentarán, adicionalmente a su expulsión, una prohibición de admisión de al menos cinco años; también podrán enfrentar procesos penales por reingresos indocumentados, y serán inelegibles para solicitar asilo en un futuro.

También se realizarán avisos sobre los peligros del cruce indocumentado, que incluyen condiciones climáticas, accidentes o lesiones al cruzar el muro, tráfico de personas, violencia y abuso sexual por parte de traficantes.

“Se enfatiza que la única información segura, oficial y confiable proviene de parte de autoridades mexicanas y estadounidenses; nunca se debe atender a información falsa que difunden organizaciones criminales que lucran con la vida de las personas”.

SRE actualiza recomendaciones y acciones por nueva situación en la frontera

Se notificará al Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (CIAM) para atender consultas sobre actualidad migratoria, localización de personas en su intento de cruce, o consultas sobre asuntos consulares las 24 horas, los siete días de la semana.

“El número desde Estados Unidos es el +1 (520) 623 7874 y desde México es el 001 520 623 7874. El CIAM participa en el Programa del Migrante Extraviado en la búsqueda y rescate de personas cuya vida o integridad están en riesgo durante intentos de cruce indocumentado a lo largo de la zona fronteriza”

También se puntualizó que la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica estará actualizando las recomendaciones y acciones conforme la situación en la frontera se desarrolle, manteniendo contacto a diferentes niveles con nuestras contrapartes estadounidenses para asistir y proteger a nuestra comunidad de manera proactiva e integral.

Exhortaron a las personas mexicanas a no dejarse engañar por las personas traficantes y opten por llegar a Estados Unidos tramitando sus solicitudes de visas antes de entrar a México y utilizando los medios oficiales establecidos por el Gobierno estadounidense.

Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Unidad para América del Norte y de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica, advirtió seguirá tomando todas las medidas necesarias para reforzar las acciones que realizan los consulados de México en la frontera para asistir y proteger a todas las personas mexicanas.

“Para el Gobierno de México es prioritario defender los derechos, intereses y bienestar de todas las personas mexicanas fuera de nuestro país, sin importar su situación migratoria”, advierte el documento .