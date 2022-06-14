Emmanuel Macron, presidente de Francia, aterrizó en Rumania este martes para visitar a los soldados franceses que se encuentran en ese país apoyando a los refugiados de Ucrania, y aprovechó el momento para comer con los soldados.

El mandatario agradeció a los soldados franceses por la labor que han hecho estas semanas en Rumania para apoyar a los ucranianos que tuvieron que salir de su país cuando llegaron las tropas rusas.

“Nadie puede decir lo que traerán las próximas semanas y meses. Haremos todo lo posible para continuar deteniendo el esfuerzo de guerra ruso, para ayudar a los ucranianos y su ejército y continuar con las negociaciones. Pero de manera sostenible, tendremos que protegernos nosotros mismos, disuadir y estar presentes”, dijo Emmanuel Macron en un discurso frente a los soldados franceses.

Posteriormente, Emmanuel Macron compartió la mesa con los soldados franceses y los soldados belgas, que forman parte del despliegue de la OTAN en Rumania, para comer juntos.

|Reuters

Actualmente, más de 500 soldados franceses se encuentran en el país balcánico sin tener fecha para regresar a su nación.

Macron llega a Rumania para reiterar su compromiso con la OTAN

Se espera que Emmanuel Macron se reúna con el presidente rumano Klaus Iohannis el miércoles (15 de junio), antes de viajar a Moldavia. Y aunque no está confirmado, se espera que el presidente francés también visite Ucrania.

Con este viaje, Emmanuel Macron reiteró el compromiso de los soldados franceses y su país con la seguridad de la OTAN y los países socios ante el conflicto con Rusia.

"Es un orgullo para Francia estar aquí, en suelo rumano, en estos puestos avanzados del este, por la seguridad de nuestra Europa, en un momento en que la guerra está regresando a nuestro continente", expresó Emmanuel Macron en su visita a Rumania.

Al finalizar su gira por Rumania, el presidente francés, Emmanuel Macron también viajará a Moldavia, país que teme que el conflicto de Ucrania y Rusia se extienda a su territorio por las tropas rusas que se ubican en la región separatista de Transnistria.