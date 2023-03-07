VIDEO: Emotiva despedida, hace baile frente al féretro de su esposa

Peculiar, emotivo y fúnebre homenaje protagonizado por el esposo de Agnès Lassalle. En un ambiente de duelo, el viudo efectuó sus precisos pasos de baile frente al féretro para despedir a su esposa. La emotiva despedida se efectuó en las afueras de una iglesia de Biarritz en Francia.

El video de la emotiva despedida del esposo de Agnès Lassalle, una profesora de español, que fue asesinada por un jovencito de 16 años, se ha hecho viral en redes sociales. El viudo efectuó su baile frente al féretro de su esposa y lo hizo al ritmo de la versión francesa de la canción "Love" de Nat King Cole. Además del viudo, algunos familiares y amigos de la extinta profesora, se le unieron al fúnebre baile.

En un emotivo ambiente de duelo, los precisos pasos de baile del viudo de Agnès Lassalle, quien en el video se puede apreciar que viste con un abrigo oscuro, se han hecho virales en redes sociales. En el video del homenaje a su esposa, también se puede apreciar como algunos de los familiares y amigos se unen discretamente a la emotiva despedida.

Agnès Lassalle, quien fuera una profesora de español, fue asesinada el pasado 22 de febrero por un alumno de 16 años. El asesinato se produjo en el instituto Santo Tomás de Aquino (Saint-Thomas d’Aquin), en la localidad de San Juan de Luz. Una noticia que ha causado fuerte conmoción en la localidad del País Vasco francés, sino en el resto de la República.

L'image du jour : l'hommage dansé du compagnon d'Agnès Lassalle et de ses amis à l'enseignante, en sortant de la cérémonie d'obsèques ( 🎥@F3euskalherri ) #saintjeandeluz pic.twitter.com/8P43nsjvWS — France 3 Aquitaine (@F3Aquitaine) March 3, 2023

Profesora asesinada por su alumno en Francia

Sucedió durante el pasado 22 de febrero (2023), cuando un alumno de dieciséis años asesinó a su profesora. El jovencito se levantó del pupitre, cerró con llave la puerta de la clase e inmediatamente atacó a su maestra de español, Agnès Lassalle.

El atroz acto ocurrió cerca de las diez de la mañana (hora local), justo cuando la mujer de 52 años impartía su clase y se encontraba volteada frente al pizarrón. El chico utilizó un cuchillo con una hoja de aproximadamente diez centímetros para perpetrar su cobarde acto.

Agnès Lassalle falleció a causa de los múltiples cortes que presentaba mientras que el alumno fue detenido después ser convencido por otro profesor para que entregara el arma con la que había efectuado el ataque.