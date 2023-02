Emprendedores exigen a dependencias terminar con trámites excesivos

Para muchos mexicanos abrir un negocio es un sueño y una oportunidad para dar sustento a sus familias. Sin embargo, las ilusiones decaen cuando se tienen que enfrentar al laberinto burocrático, es por eso que los pequeños emprendedores exigen a dependencias como Cofepris terminar con los trámites excesivos.

Ante la falta orientación y claridad por parte de las instituciones en el proceso burocrático, algunos emprendedorestienen que pagarle a profesionistas para que les ayuden a realizar los trámites de manera correcta.

Esto ha provocado que cuatro de cada cinco negocios en México no cuenten con los permisos necesarios para operar de manera legal. No es que los emprendedores no quieran realizar sus trámites, sino que no los dejan.