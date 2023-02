Emprender un negocio en Estados Unidos es una tarea sencilla

En Estados Unidos, se abren más de cuatro millones de negocios nuevos cada año debido a que, dependiendo de la industria y el estado, resulta medianamente sencillo emprender. Lo primero que se tiene que hacer es determinar qué tipo de empresa se registrará.

El emprendimiento en Estados Unidos es sencillo porque los trámites para abrir un negocio son más simples, pues muchos de los permisos para emprender un negocio solo necesitan una identificación, número de seguro social o ITN vigente, explicó Maria Luviano, directora de ICOn-CDC.

En Estados Unidos, los pequeños negocios representan el 99.7 por ciento de la economía del país y estos negocios pueden ir desde la industria de la tecnología hasta el comercio.

California es el estado que cuenta con el mayor número de microempresarios, muy de cerca le siguen Texas y Florida.

María trabaja en una organización no lucrativa que imparte un curso de ocho semanas y asesora a quienes buscan cómo abrir un negocio en Los Ángeles.

“Al terminar las 8 semanas si se sienten cómodos de lanzar su negocio los ayudamos a agarrar licencias y permisos ; dependiendo de lo que quiera hacer en 1 o 2 días ya pueden tener su negocio después de recibir entrenamiento”, indicó María para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Pexels

¿Qué tan fácil es abrir un negocio en Estados Unidos?

A don Faustino y su esposa les tomó cinco meses abrir su panadería, el negocio que les cambió la vida para que dejaran de vender pan en la calle. A ellos les tomó un poco más de tiempo porque tuvieron que cumplir con los requisitos de salubridad.

“Los permisos con las personas indicadas fue fácil y no se nos ha dificultado en ese concepto lo difícil es mantenerse”.

Don Arturo es otro emprendedor en Estados Unidos, él tiene panadería, restaurante, supermercado, también es distribuidor de sus productos oaxaqueños, así que es un empresario mexicano que cree en Estados Unidos.

Sin embargo, también explicó que lo complicado de tener un negocio en Estados Unidos es mantenerse al día con las regulaciones, las cuales en ocasiones pueden ser muy estrictas para negocios que parecen sencillos.

“Por ejemplo, si quiero poner un horno nuevo, tengo que hacer un plano de lo que ya existe y que lo aprueben para que yo lo pueda poner”, explicó Don Arturo.

Para este empresario mexicano, la razón por la que cada año aumentan los emprendimientos de negocioses porque hay mucha ayuda por parte del gobierno.

“Yo he asistido a muchos cursos y capacitaciones porque el hecho de tener negocio no quiere decir que yo puedo hacer todo y me he rodeado de un excelente equipo de trabajo”

En promedio, las compañías pagan entre 20 y 30 por ciento de en impuestos locales, estatales y federales; hay estados que dan incentivos fiscales, también existen acuerdos entre estados, lo que hace más fácil replicar negocios.

“Si ya tienes un permiso para trabajar en California vas y puedes abrir en Nevada Arizona y Colorado pero también Texas y hasta Nueva York”, explicó.