Ahora, el futuro puede convertirse en realidad después de que la compañía Alef Aeronautics, con sede en California, obtuviera una certificación limitada de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (US FAA) para probar su propio auto volador conocido como Modelo A.

Jim Dukhovny, director ejecutivo de Alef Aeornautics, dijo: "Incluso antes de Henry Ford, la gente intentaba hacer autos voladores, ¿verdad?, y necesitaban algún tipo de certificación. Aquí hay un auto tradicional que parece un auto, se conduce como un auto". , se estaciona como un automóvil, se le permitió un despegue, un despegue vertical. Entonces, por primera vez, algo que es un automóvil tradicional y además de eso, el gobierno de los Estados Unidos a través de la FAA permitió un automóvil eléctrico, un despegue vertical para fines limitados. Eso significa que los autos voladores en el sentido tradicional ahora son reconocidos al menos por un gobierno".

Debido a problemas legales, la compañía solo ha podido mostrar imágenes del auto volador Modelo A, así como videos de maquetas. Ahora, con la certificación limitada, la compañía finalmente puede mostrarle al mundo un auto volador.

Jim Dukhovny / Dir. Ejecutivo de Alef Aeornautics:

“Estamos planeando una demostración de medios públicos muy pronto en la que mostraremos cómo funciona y todo eso, pero antes de que tuviéramos la certificación oficial basada en premios especiales y la certificación de la FAA, no podíamos hacer exhibiciones o videos en el lugares que necesitamos presentar al público de la manera que queríamos”.

Él dijo: "Así que piense en el automóvil en el suelo. Sube y luego el lado del pasajero se convierte en el alerón inferior y el lado del conductor se convierte en el alerón superior y gira así. Ahora reutiliza cada centímetro de su automóvil como el ala. "

The Model A from Alef Aeronautics is an innovative flying car that offers unparalleled convenience by effortlessly soaring over traffic. ⚡🚗

IT'S REAL. IT'S ALMOST HERE. READ NOW.👉 https://t.co/RAf7SpquHS pic.twitter.com/OhZg5dssUt — The Vinci Town (@TheVinciTown) July 4, 2023

Debido a las normas de tránsito el despegue oficial del auto volador se ve lejano

Aunque Dukhovny dijo que su vehículo ya tiene la capacidad de volar, aún llevará mucho tiempo verlos ser utilizados por las masas, especialmente en lo que respecta a las normas de tránsito.

"Habrá lugares en los que se le permitirá despegar y lugares en los que no se le permitirá despegar, como, por ejemplo, áreas en la lista blanca y áreas en la lista negra, lo cual tiene sentido. Pienso de nuevo con el tiempo, esas áreas se encogerán, expandirán o contraerán, pero creo que así es como va a funcionar", dijo.

Aunque ha habido numerosos intentos de hacer un coche volador, Dukhovny cree que fue su enfoque de la seguridad lo que les permitió recibir la certificación limitada de la FAA de Estados Unidos Alef Aeornautics dice que el público podría esperar que el auto volador se compre a fines de 2025 con un precio de $ 300,000.

"Estamos tratando de hacerlo más seguro que cualquier helicóptero o avión que vuele hoy. Más seguro".

"Es por eso que creo que estas son las cosas que estamos haciendo bien y seguimos haciéndolo bien", agregó.