Empresa danesa logra objetivos con fármaco para pérdida de peso

La empresa danesa Zealand Pharma y la compañía aleman Boehringer Ingelheim anunciaron que su tratamiento experimental contra la obesidad logró una pérdida de peso de hasta el 14,9% en un ensayo de fase intermedia. Esto lo perfila como un posible competidor en el pujante mercado de los medicamentos contra la obesidad.

En un comunicado divulgado el miércoles, las firmas asociadas afirmaron que el ensayo de fase II de determinación de dosis había alcanzado su objetivo primario de pérdida de peso al cabo de 46 semanas.

Paola Casarosa, responsable de áreas terapéuticas de la alemana Boehringer Ingelheim, dijo que los socios están debatiendo con las autoridades reguladoras el diseño de un ensayo de seguimiento previsto en la tercera y última fase de las pruebas.

La enorme demanda de tratamientos para la pérdida de peso como Wegovy, de Novo Nordisk NOVOb.CO, o Mounjaro, de Eli Lilly LLY.N, podría sustentar hasta 10 productos competidores con ventas anuales que alcanzarían los 100 mil millones de dólares en una década, sobre todo en Estados Unidos, según ejecutivos y analistas del sector.

Hace aproximadamente un año, Lilly comunicó que Mounjaro había mostrado una pérdida de peso hasta de un 22,5% en tan solo 72 semanas de tratamiento con un ensayo mucho más amplio en fase avanzada.

Antes de eso, un ensayo de última fase demostró que Wegovy, de Novo, ayudaba a los pacientes a obtener una pérdida de peso de alrededor del 15 y 17% en 68 semanas, dependiendo de los subgrupos de pacientes del estudio.

Casarosa afirmó que los resultados no podían compararse directamente debido a las diferencias en el diseño y el tamaño de los ensayos.

Las acciones de Zealand, sin embargo, caían un 2,9% a las 0937 GMT, después de dispararse hasta un 3,3% tras la apertura, debido a la preocupación de algunos inversores y analistas por las diferencias y por la posibilidad de que el fármaco ocupe un nicho más pequeño que el de sus rivales.

¿Cuál es el mejor medicamento para la pérdida de peso?

Los medicamentos más comunes aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento de la obesidad o la pérdida de peso incluyen: Bupropión-naltrexona, Liraglutida, Orlistat y Fentermina-topiramato.

Es importante recordar que todo medicamento requiere de una prescripción médica y que la automedicación siempre conlleva un riesgo.

