Estudiante ataca con machete a una maestra y una compañera en Argentina

Momentos de terror se vivieron en una escuela de Escobar, Argentina, cuando un estudiante ingresó al plantel armado con un machete y atacó a una maestra y a una compañera.

De acuerdo con las autoridades, el departamento de policías recibió una llamada de emergencia donde alertaban sobre lo que sucedía en el colegio, por lo que varios uniformados arribaron al lugar.

Según medios locales, la directora no permitió que los uniformados ingresaran a la escuela y se negó a darles los nombres del atacante ni de las personas heridas, quienes ya habían sido trasladadas a un hospital.

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¿Cómo fue el ataque de un estudiante a la maestra y a una compañera?

Las autoridades no han informado las causas del ataque con un machete; no obstante, se sabe que el estudiante primero atacó a un compañera de su clase provocándole heridas en las manos, la maestra intervino para tratar de defender a la joven, por lo que terminó con una cortada en la ceja.

Por fortuna ninguna de las dos mujeres resultó con lesiones de gravedad, aunque fueron llevadas a un hospital donde recibieron algunas suturas y después fueron dadas de alta.

El estudiante que realizó el ataque fue detenido por las autoridades de Argentina y quedó bajo supervisión de los equipos de Pediatría y de Salud Mental.

