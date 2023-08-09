Dan pena de muerte a 12 personas que mataron a un hombre por no darles trabajo

En Egipto, 12 personas fueron sentenciadas a pena de muerte por matar al dueño de un famoso restaurante en Giza, que no les quiso dar trabajo como personal de seguridad en la granja que el hombre utilizaba para descansar.

Un tribunal sentenció a las 12 personas por el delito de asesinato premeditado que cometieron en 2021, así como tenencia ilegal de armas y asalto; no obstante, pueden apelar a su condena.

De acuerdo con las autoridades, cuatro sujetos pidieron trabajo a la víctima de forma amenazante para que los empleara como personal de seguridad de su granja, al negarse, le advirtieron que tendría que pagar para su protección.

Lo que provocó una discusión, por lo que el dueño del lugar comenzó a disparar al aire para ahuyentar a los sujetos que lo amenazaban. Días más tarde, estos volvieron y lo mataron a tiros afuera de su granja.

Tras las investigaciones y conseguir declaraciones de los culpables, las autoridades determinaron que los cuatro sujetos planearon el asesinato del empresario con ayuda de ocho personas más.

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¿Cómo es la pena de muerte en Egipto?

De acuerdo con Amnistía Internacional , la pena de muerte en Egipto es “alarmante” debido a que muchas sentencias se aplican tras juicios sin las debidas garantías, donde los tribunales se basan en confesiones que muchas veces son declaradas a base de tortura.

En 2021, Egipto ejecutó a nueve personas, entre ellas un hombre de 82 años, por cargos relacionados con la muerte de 13 agentes de policía durante un ataque a la comisaría de policía de Kerdasa en agosto de 2013.

En diciembre de 2014, el Tribunal Penal de Giza declaró culpables a 184 personas en relación con el ataque a la comisaría de policía de Kerdasa y condenó a muerte a todas excepto una, menor de edad, a la que impuso 10 años de prisión.

