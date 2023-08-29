Biden y Harris piden luchar contra la supremacía blanca en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y altos funcionarios de la Casa Blanca se pronunciaron este lunes contra la supremacía blanca y llamaron a los estadounidenses a unirse contra el odio a raíz de lo que las autoridades describen como un asesinato por motivos raciales de tres personas de raza negra en Florida ocurrido el fin de semana.

“No podemos permitir que impere el odio. Va en aumento”. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

¿Qué sucedió?

El sábado, un hombre blanco de 21 años disparó y mató a tres personas de raza negra en una tienda Dollar General de Jacksonville, Florida. El autor de los disparos, Ryan Christopher Palmeter, murió más tarde a causa de una herida de bala autoinfligida.

El alguacil local T.K. Waters dijo que el tiroteo tuvo una motivación racial. Autoridades afirman que el autor de los disparos dejó varios mensajes dirigidos a los medios de comunicación, a sus padres y a las autoridades en los que detallaba su odio hacia los negros.

Crímenes de odio

Los crímenes de odio en Estados Unidos aumentaron casi un 12% en 2021, los últimos datos disponibles, según informó el FBI en marzo, y la mayoría de ellos estuvieron motivados por sesgos raciales o étnicos.

La vicepresidenta Kamala Harris, dijo que "hay quienes intentan deliberadamente dividirnos como nación". Los estadounidenses tienen "el deber de no dejar que las facciones rompan nuestra unidad".

La supremacía blanca "no tiene cabida en Estados Unidos", declaró el lunes a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Jill and I are praying for the victims, their families, and the people of Jacksonville following yesterday’s shooting.



As we continue searching for answers, we must say clearly and forcefully that white supremacy has no place in America.



Here’s my full statement. pic.twitter.com/tdxxnZnPGk — President Biden (@POTUS) August 27, 2023

"En los últimos 60 años este país ha tenido un gran avance" en la lucha contra el racismo y la ideología de la supremacía blanca, dijo en la sesión informativa Stephen Benjamin, director de la Oficina de Compromiso Público de la Casa Blanca. "La gente de bien tendrá que apoyarse en ese progreso".

"Hay todo un grupo de personas extremistas tratando de borrar la historia", dijo Biden, una aparente referencia a los intentos del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, de cambiar cómo se enseña la esclavitud en las escuelas públicas del estado de una manera que, según los críticos, minimiza su brutalidad.

Consejo de Educación de Florida aprueba nuevos estándares de la historia de las personas negras

Hace un mes el onsejo de Educación de Florida aprobó un nuevo conjunto de estándares sobre cómo debe enseñarse la historia de las personas negras en las escuelas públicas del estado, lo que desató las críticas de los defensores de la educación y los derechos civiles, quienes afirmaron que debería permitirse a los estudiantes aprender "toda la verdad" de la historia estadounidense.

Los nuevos estándares llegan después de que el estado aprobara una nueva legislación bajo la administración del gobernador Ron DeSantis que prohíbe la instrucción en las escuelas que sugiera que alguien es privilegiado u oprimido por su raza o color de piel.

Estos nuevos estándares exigen que la instrucción para los estudiantes de secundaria incluya "cómo los esclavos desarrollaron habilidades que, en algunos casos, podrían aplicarse para su beneficio personal", dice un documento que enumera los estándares y que está publicado en el sitio web del Departamento de Educación de Florida.

La Asociación de Educación de Florida, un sindicato de profesores de todo el estado, calificó a los nuevos estándares como un perjuicio para los estudiantes y "un gran paso hacia atrás para un estado que ha exigido la enseñanza de la historia afroamericana desde 1994".