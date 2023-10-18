Tres personas más desaparecieron en Jalisco; su familia describió la última llamada

La lista de las personas desaparecidas en Jalisco sigue en aumento, pues recientemente se dio a conocer un nuevo caso que tiene a las autoridades estatales en búsqueda de César Martínez, de 46 años; Rosa Adriana Ruelas, de 47, y Erika Rosales, de 28, de quienes no se tiene conocimiento desde el pasado 28 de setiembre.

Los dos esposos y su sobrina se dirigieron a la entidad jalisciense desde la CDMX para celebrar su aniversario; sin embargo, el último reporte que se tiene de los tres es de hace más de 20 días, cuando desaparecieron mientras viajaban sobre la autopista Guadalajara-Morelia, a la altura de La Barca.

Fuerza Informativa Azteca se puso al tanto de la situación y se comunicó con Patricia, uno de sus familiares, quien describió cómo fue que perdieron contacto con ellos y la última llamada que realizaron, en donde aseguró que las dos mujeres se escuchaban sumamente preocupadas.

¿Cómo desaparecieron las tres personas en Jalisco que viajaban en la autopista de Morelia?

Así fue la declaración de Patricia, en donde describe cómo Rosa y Erika aseguraron que les iba siguiendo una patrulla, justo antes de perder comunicación y no volver a saber de ellos:

“Hicieron su última llamada a las 6:30 de la tarde. De ahí ya no supimos nada de ellos, pero a donde más o menos comentan que andaban, era entre Ocotlán y La Barca, pero la verdad ya se escuchaban muy mal. Se escuchaban espantadas y lo único que comentaban fue que los iba siguiendo una patrulla”, aseguró Patricia en conversación con FIA.

Por otro lado, su familiar explicó que en casa “estamos muy angustiados, no sabemos nada de ellos, estamos muy desesperados. Ya son 20 días y ya no sabemos qué hacer o a dónde acudir”.

Por este motivo, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, de Jalisco, ya tiene la denuncia formal en sus manos y hay una línea de investigación activa, motivo por el que se han establecido operaciones de gabinete y de campo para encontrar a las tres.