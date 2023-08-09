Tragedia en Francia, incendio en casa de vacaciones deja al menos 11 muertos

Al momento que inició el incendio, la mañana de este miércoles 9 de agosto, en una casa de vacaciones para personas discapacitadas, en el este de Francia, había cerca de 30 personas, pero la tragedia alcanzó a once de ellas.

17 personas fueron rescatadas del incendio

Las personas que se encontraban en la planta baja pudieron salir rápidamente, pero no las 11 que se encontraban en el piso de arriba.

El ministro del Interior, Gerald Darmanin, tuiteó que "esta mañana se produjo un incendio en un recinto para personas discapacitadas" en la pequeña localidad de Wintzenheim, cerca de la frontera con Alemania.

“Pese a la rápida y valiente intervención del departamento de bomberos (...) se han reportado varias víctimas", dijo. Las operaciones de rescate seguían en marcha.

El incendio inició a las 06:30 de la mañana

El incendio comenzó a las 6:30 de la mañana en un alojamiento privado en Wintzenheim, según el gobierno de la región de Alto Rin. Diecisiete personas fueron desalojadas, incluida una que fue enviada al hospital por una "urgencia relativa".

Vacacionistas con ligera discapacidad intelectual

En el grupo hay adultos con "ligera discapacidad intelectual", indicó el secretario general del gobierno local, Christophe Marot, en la cadena France Info. El grupo procedía de la ciudad de Nancy. Los fallecidos eran 10 personas discapacitadas y una persona que acompañaba al grupo.

El grupo reside normalmente en la ciudad de Nancy, en el este de Francia.

Los servicios de emergencias desplegaron 76 bomberos, 4 camiones y 4 ambulancias para contener las llamas y atender a las víctimas. También se movilizaron 40 policías.

El incendio fue controlado con rapidez

"Ante esta tragedia, mis pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias. Gracias a nuestras fuerzas de seguridad y servicios de emergencia", indicó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la red social X, antes conocida como Twitter.

El albergue, alquilado por una asociación francesa de ayuda a personas con discapacidad, se situaba en una antigua granja renovada de 500 m2 de superficie en suelo con dos pisos y buhardilla, según los bomberos. El incendio se inició en la planta baja.

