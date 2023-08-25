Una mujer embarazada dio a luz en pleno vuelo y fue asistida por los pasajeros, cuando viajaba en un avión de KBZ que partió de Tachileik con destino a Yangon, en Myanmar, al sudeste de Asia.

El parto inició 20 minutos después de que el avión despegó del aeropuerto y todo el momento fue grabado por uno de los pasajeros; el video rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

|Reuters

Aunque en el lugar había un médico, los pasajeros también ayudaron a que la mujer diera a luz con éxito a una niña, hasta que pudieron aterrizar en el aeropuerto más próximo para que fuera trasladada a un hospital en una ambulancia.

La madre y la recién nacida fueron enviadas de regreso a Tachileik para recibir atención médica y se informó que gozaban de buena salud.

Video del momento en que una mujer da a luz en pleno vuelo

El momento en que la mujer dio a luz en el avión quedó grabado por algunos de los pasajeros que presenciaron el incidente en pleno vuelo y después lo compartieron en redes sociales.

En las imágenes se ve a la mujer recargada en la persona que va a su lado mientras se quejaba de los dolores del parte, los pasajeros a su alrededor trataban de calmarla y se asomaban a ver qué pasaba.

Dos personas estaban al lado de ella atendiéndola, mientras los demás pasajeros le pasaban trapos, incluso uno de ellos se quitó la camisa y se la dio a las personas que ayudaban en el parto.

Después de varios minutos, por fin nació una niña y se escuchó levemente el llanto de la menor, mientras el resto de los pasajeros celebraban la hazaña. La niña nació sana en medio de un vuelo local.

