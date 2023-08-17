Joven palestina crea una app que descifra por qué lloran los bebés

Un joven de 15 años de edad creó una app que, según ella, podría ayudar a las madres a descifrar por qué lloran sus bebés, para que así puedan atender sus necesidades y evitar el llanto.

Layali Al-Khatib, la desarrolladora, es originaria de Palestina, se inspiró en sus dos hermanos gemelos y en su mamá para crear la app, con la intención de ser una “guía de maternidad”, indicó.

"Estos gemelos fueron la razón por la que elegí la aplicación de guía de maternidad, y mi madre, ¿usarías la aplicación con Muhammad?".

Para desarrollar la app, Layali utilizó una Inteligencia Artificial que le ayuda a analizar los sonidos del llanto de los bebés, y así determinar las causas; ya que el hambre, el sueño, dolor o pañales mojados hacen que lloren de forma diferente.

|Reuters

“La aplicación de la guía de maternidad es una aplicación inteligente construida con técnicas de Inteligencia Artificial. Comprende las necesidades del bebé a partir del sonido de su llanto y le dice a la madre el motivo del llanto de su hijo y cómo tratarlo adecuadamente".

¿Cómo funciona la app que descifra por qué lloran los bebés?

Layali explicó a grandes rasgos el proceso de la app, indicó que se debe grabar el sonido del llanto de un bebé y luego analizarlo a través de inteligencia artificial, lo que da como resultado una lista de posibles causas y soluciones para el llanto.

“Aquí está la aplicación de la guía de maternidad. Abrimos la aplicación, presionamos el micrófono y cuando el bebé comience a llorar, presionamos grabar… La aplicación tomará el sonido del llanto del bebé y luego nos dirá el motivo del llanto del bebé y cómo tratarlo adecuadamente".

Layali comenzó a desarrollar la aplicación en 2019 y aseguró que actualmente funciona con una precisión del 93 por ciento.

La Guía de maternidad se puede usar con bebés menores de 18 meses y ofrece consejos y trucos para los cuidadores sobre cómo aliviar el malestar de sus bebés.

Con información de Reuters

