¿Auditorio Nacional? Lugares en que se han realizado las tomas de protesta presidenciales en México

Será el próximo 2 de junio cuando se celebren las elecciones 2024 en todo México, en estas se elegirán distintos puestos políticos, desde gobernadores hasta diputaciones; sin embargo, destaca la ‘reina’ de todas las batallas, es decir, la presidencia nacional, misma que elegirá a la persona que tomará las decisiones más importantes del país durante los próximos seis años, no sin antes participar en la toma de protesta presidencial.

Durante más de dos décadas distintos presidentes se han apegado al proceso y han participado en este tipo de eventos en el que comúnmente el mandatario en curso entrega la banda presidencial para el que resultó victorioso en las encuestas; sin embargo, la sede no es la misma que en la época de los noventa.

¿Cuáles son las 61 palabras que dice el mandatario durante la toma de protesta presidencial?

La toma de protesta presidencial que se lleva a cabo cada seis años está a cargo de los diputados y senadores, quienes son los encargados de tomarle la declaración al nuevo mandatario, pero ¿Cuáles son las tradicionales 61 palabras que dicen el presidente electo?

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.

¿En qué lugares se han realizado las tomas de protesta presidenciales?

Actualmente, las tomas de protesta se celebran en el Palacio Legislativo de San Lázaro y de momento parece que seguirá siendo la sede principal, aunque no siempre fue así, durante las fechas que estuvieron en el poder Miguel Alemán, Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz la ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, para la época de Luis Echeverría sorprendieron con el Auditorio Nacional.