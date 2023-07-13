Conmoción en España tras encontrar el cadáver de un niño en playa de Tarragona

Durante la mañana del pasado martes 11 de julio, la Guardia Civil española recibió un insólito reporte respecto al cadáver de un niño encontrado en una playa de la ciudad de Tarragona, concretamente en el ayuntamiento Roda de Berà, donde un operario halló el cuerpo desmembrado tendido en la arena.

La noticia conmocionó a las autoridades y medios españoles, quienes apuntan, como una de las primeras hipótesis, al posible cuerpo de un infante migrante, ya que se estiman varios días de descomposición, no portaba ropa apropiada para estar en la playa y no hay reporte de desapariciones.

De acuerdo con el alcalde municipal de Roda de Berà, se puede tratar a un nuevo caso de Mare Mortum, término acuñado a los naufragios que decenas de migrantes que perecen tras quedar varados en el mar. De acuerdo con el periódico El País, de España, la línea de investigación apunta al éxodo de personas que se trasladan a Europa por el mar Mediterráneo.

Us informem que aquesta matinada ha aparegut a la riba del mar, a la platja Costa Daurada, el cadàver d'un nen d'entre dos i tres anys d'edat.

La zona està perimetrada i s'està a l'espera que el jutge faci l'aixecamenet del cadàver.



Us demanem que eviteu anar-hi 🙏 pic.twitter.com/P4uEWjEgih — Ajuntament de Roda de Berà (@ajrodadebera) July 11, 2023

"Os informamos que esta madrugada ha aparecido en la orilla del mar, en la playa Costa Daurada, el cadáver de un niño de entre dos y tres años de edad. La zona está perimetrada y se está a la espera de que el juez haga el levantamiento del cadáver. Le pedimos que evite ir", señaló el ayuntamiento ubicado en la ciudad de Tarragona.

¿Cómo encontraron el cadáver de un niño en playa de Tarragona?

De acuerdo con el alcalde de Roda de Berà, el reporte que le dieron es que lo encontraron sobre la arena y boca abajo, pudiendo dar la impresión de que se trataba de un muñeco. Así lo observó un operario de la bahía, quien notificó de inmediato a su superior, para después comunicarse con las autoridades correspondientes.

Elementos de la Guardia Civil, del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de los Mossos, la policía local, arribaron a la playa Costa Daurada y confirmaron que se trataba de un infante menor a 3 años. Además, dieron a conocer que el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición y que se abriría una carpeta de investigación.

Toda esta situación ocurrió durante la mañana del pasado lunes y después de que el equipo forense levantara el cadáver, comenzó la complicada tarea para intentar conocer la identidad del menor y su procedencia, además de descartar su relación con el cuerpo de otra mujer encontrada días atrás en la playa del Miracle, también en Tarragona.

