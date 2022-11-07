VIDEO: enfermera cachetea a abuelita y hasta se ríe en Kosovo

Un video, presuntamente captado con un teléfono celular, captó las imágenes del momento justo en que una enfermera agrede a una abuelita. Los hechos ocurrieron en una residencia especial para adultos mayores ubicada en el municipio de Pejë en Kosovo.

Las imágenes de la enfermera que cachetea a la abuelita se hicieron virales en redes sociales en donde causaron gran indignación porque además de la agresión a la mujer de edad avanzada, la enfermera hasta se ríe de su lamentable acto.

La enfermera cachetea en repetidas ocasiones a la abuelita que indefensa, intenta meter las manos pero la agresora se las ingenia para golpearla con la palma de su mano mientras se ríe en compañía de otros colegas.

El video de la agregación de parte de la enfermera en contra de la abuelita, se hizo viral en las redes sociales en donde causó reacciones de enojo e indignación debido a que se aprecia claramente como la enfermera cachetea en repetidas ocasiones a la abuelita que reside en una casa especial para adultos mayores en Kosovo.

Como puede, la abuelita trata de defenderse de la agresión de la enfermera que hasta se ríe, pero no tiene éxito. La enfermera prácticamente la acorraló contra una pared y aprovecho ese momento para cachetear en repetidas ocasiones y hasta para darle unas patadas y rodillazos.

El video, presuntamente fue captado por un teléfono celular de otra enfermera que trabaja en la residencia especial para adultos mayores. En las indignantes imágenes se muestra a la enfermera mientras cachetea y hasta se ríe de la abuelita.

Policia e Kosoves ka arrestuar dy persona per kete sulm ndaj nje te moshuare ne shtepine e pleqve "Orenda" ne Peje.



⚠️ Kujdes: Pamje te renda pic.twitter.com/vpwmAjt1Jd — Admirim (@admirim) November 2, 2022

Indignantes imágenes, enfermera agrede a abuelita indefensa en Kosovo

La enfermera, es una mujer joven de entre 25 y 35 años, quien golpea en repetidas ocasiones a la abuelita indefensa. En el video se puede observar como la enfermera de Kosovo, además de cachetear a la mujer de edad avanzada, hasta se ríe de ella. En algún momento de la grabación se aprecia como la enfermera ve directo a la cámara. Jamás se imaginó que las indignantes imágenes de su agresión a la abuelita, salieran a la luz.

Cabe señalar que la mujer de edad avanzada se encuentra internada en la residencia especial ubicada en Pejë, municipio de Kosovo, debido a que ha sido diagnosticada con Alzheimer, trastorno cerebral que lentamente destruye la memoria y la capacidad de pensar.

Gracias a las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, la enfermera agresora ya fue identificada, la policía de Kosovo la localizó y la arrestó por agredir a la abuelita indefensa.

Por ahora enfrenta un juicio y conforme a especialistas en la materia, la enfermera podría ser condenada hasta tres años de prisión debido a su agresión de cachetear a la abuelita.