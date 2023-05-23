Dan 4 años de cárcel a enfermera que cambió analgésicos por solución salina

Un juez en Estados Unidos condenó a cuatro años de cárcel y tres más de libertad condicionada a una enfermera que cambió analgésicos por solución salina a varios pacientes quirúrgicos.

Las autoridades de Carolina del Norte indicaron que la enfermera abusó de su posición de confianza para robar potentes analgésicos destinados a pacientes que se encontraban en posición vulnerable.

La trabajadora, identificada como Melissa Elizabeth Chacona, de 45 años de edad, trabajaba como enfermera en un consultorio quirúrgico; a principios del 2019 comenzó a extraer medicamentos como fentanilo, morfina y meperidina, los cuales reemplazó con solución salina.

Esta actividad la realizó durante varios meses, poniendo en riesgo al menos a 68 pacientes, quienes recibieron menos del 15 por ciento del medicamento real, mientras que el resto era robado por la enfermera.

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Además de los cuatro años en la cárcel, la mujer tuvo que entregar su licencia de enfermería, por lo que no volverá a ejercer su profesión aunque salga de prisión.

Las peores enfermeras del mundo

Este no es el único caso de una mala enfermera que pone en riesgo la vida de sus pacientes. En 2021, se supo del caso de otra trabajadora de la salud que inyectó solución salina a los enfermos.

Este caso ocurrió en Alemania, donde se le acusó a la mujer de vacunar con dosis falsas de Covid-19 a más de 8 mil personas del grupo de población vulnerable; la enfermera ya es investigada.

En España, otra mujer fue condenada a 21 años de cárcel por envenenar a seis compañeros de trabajo con metadona, la cual revolvió entre sus alimentos, provocando intoxicación severa en todos.

También en España, un enfermero falso fue condenado a dos años de prisión por falsificar su título y trabajar por seis meses en un hospital durante la pandemia de Covid-19.

Otro caso en Alemania, donde un enfermero fue sentenciado a cadena perpetua por matar a dos pacientes a quien les inyectó sedantes para mantenerlos “tranquilos” y que él pudiera tener “turnos tranquilos".

