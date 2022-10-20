Vestida de enfermera, mujer secuestra a bebé en hospital de Bilbao

La policía de la ciudad de Bilbao, en el norte de España, arrestó a una mujer que presuntamente secuestró a un bebé recién nacido, lo sacó de un hospital de Bilbao, haciéndose pasar por enfermera, según reportaron las autoridades locales.

La Policía Regional de la Ertzaintza identificó a la sospechosa a través de las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital de Bilbao, lo que les permitió ubicarla cerca de una plaza en el barrio bilbaíno de Zorrotza.

Josu Erkoreka, jefe regional de seguridad del Gobierno vasco, señaló que la mujer estaba con un amigo y en un estado de agitación en el momento del arresto.

Erkoreka también señaló que el bebé, que desapareció la noche del miércoles (19 de octubre de 2022) del Hospital Basurto, fue encontrado el jueves por la mañana, en las afueras de un apartamento en el octavo piso de un inmueble cerca del hospital de Bilbao.

Aunque en un control preliminar, se mostró que el bebé estaba en buenas condiciones, los servicios de emergencia lo llevaron a Basurto en una ambulancia e incubadora para un examen más detallado antes de poder reunirlo con sus padres.

Más tarde, Gotzone Sagardui, jefe del departamento vasco de salud, señaló que el bebé estaba sano y salvo con sus padres y agregó que se trataba de una brecha de seguridad desafortunada pero aislada y que sería investigada a fondo por el comité de seguridad.

🗣 “El bebé está sano y salvo con su familia”



✅ La consejera @gsagardui confirma que el bebé recuperado está en buen estado de salud ➕ https://t.co/jRDik9H1n9



➜ Se está analizando lo ocurrido y hoy mismo se convoca el equipo corporativo de seguridad del paciente pic.twitter.com/NaEwpMPHqz — Osakidetza (@osakidetzaEJGV) October 20, 2022

El bebé está sano y salvo, ya con su familia

Conforme a una investigación preliminar de la policía, la sospechosa de 24 años ingresó a la sala de ginecología del Hospital Basurto vestida con un uniforme de enfermera, lo hizo alrededor de las 9 de la noche (hora local) el miércoles y recogió al recién nacido, diciéndole al personal que iba a realizar un pinchazo neonatal en el talón, justo antes de huir de la escena con el bebé.

Cabe señalar que la mujer vestida de enfermera, había abierto las puertas de otras habitaciones de la sala, aunque no había razón para creer que estaba buscando específicamente a un bebé para secuestrarlo, señaló el jefe de seguridad del Gobierno vasco.

La mujer sospechosa de secuestro, les había dicho a sus conocidos en el barrio de Santutxu que estaba embarazada, además de que compraba ropa de maternidad y hasta una silla de bebé, según relataron vecinos de la zona.

#Urgente colaboración ciudadana para la búsqueda de un bebé secuestrado en el Hospital de Basurto.



La presunta autora de los hechos es una mujer de mediana edad, 1,60m y pelo rizado largo.



Vista anoche comprando leche y un biberón en una farmacia de Bilbao. pic.twitter.com/KbI8lMkc5A — Alfonso Egea (@Alfonso_Egea) October 20, 2022

Mujer se viste de enfermera para llevarse a un bebé de hospital en Bilbao

Alicia López, fue la vecina que encontró al bebé afuera de su departamento, le dijo a la prensa que ella estaba preparando el desayuno cuando sonó el timbre.

La vecina de Bilbao agregó que: "Miré por la mirilla pero no vi a nadie. Abrí la puerta y allí estaba él, tirado en la colchoneta". Muy angustiada, la señora López se preocupó por el bebé y por sus padres e inmediatamente llamó a la policía, ya que sabía de la desaparición por encontrar al recién nacido debido a que lo vio en las noticias.