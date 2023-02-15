VIDEO: Enfermeras protegen a recién nacidos durante terremoto en Turquía

Durante la madrugada del pasado 6 de enero, Turquía y Siria padecieron uno de los terremotos más devastadores y violentos de los últimos años, pero que en medio de la tragedia que sacude a miles de familias desde entonces, el ministro turco de Sanidad, Fahrettin Koca, decidió compartir imágenes alentadoras de un momento emocionante con unas enfermeras, quienes acudieron al rescate de unos recién nacidos en el hospital İnayet Topçuoğlu de Gaziantep.

Una semana después del desastre, se decidió compartir cómo actuaron las heroinas médicas mientras impactaba el terremoto de magnitud 7.8 en su ciudad, quienes de inmediato se levantaron y corrieron hacia distintas habitaciones.

La primera parte del video muestra cómo corren los médicos sin titubear desde un módulo. La primera enfermera llega a unas habitaciones donde se encuentran niños de una edad un poco más avanzada, quienes son evacuados lo más rápido posible en medio de la incertidumbre y apagones de luz; posteriormente se ve cómo otras dos enfermeras llegan corriendo a un salón con las incubadoras de los bebés recién nacidos.

Esta fue la reacción de 3 enfermeras a las 4:17 am, el pasado 6 de febrero cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.8, en Turquía. Vean cómo protegieron a recién nacidos. Es conmovedor. #AhoraMás con @UrielEstradaTV pic.twitter.com/XRPDfqtnk3 — Ahora Más (@ahoramasoficial) February 14, 2023

Las imágenes muestran la desesperación con la que se trasladaron las enfermeras y todas las personas dentro del hospital de Gaziantep. Las que se trasladaron a la sala de incubación aseguraron que "ellas podían salvarse, pero los bebés no", por lo que en ningún momento dudaron en dejarlos solos.

El miedo que permeaba en las profesionales de la salud era una posible volcadura de los carritos de incubación, por lo que intentaron sujetar la mayor cantidad posible mientras pasaba el terremoto. Afortunadamente para ellas, en esta zona no se registraron derrumbes y todo pasó como un susto, a pesar de las dramáticas imágenes del video, pues se fue la luz y sacaron chispas.

Esto fue grabado por las cámaras de seguridad de la unidad neonatal y del área infantil del hospital.

ONU prevé que el terremoto en Turquía y Siria sea el más devastador en 100 años|DILARA SENKAYA/REUTERS

Unicef emite alerta por situación de niños en Turquía y Siria por el terremoto

Cabe señalar que reciéntemente la Unicef lanzó una alerta internacional por la gran cantidad de niños que quedaron huérfanos en Turquía y Siria, pues estimaron que son al menos seis millones de pequeños los que necesitan ayuda urgente y sin precedentes.

“Estoy anunciando que las Naciones Unidas están lanzando un llamamiento humanitario de 397 millones de dólares para la gente del terremoto que devastó Siria y esto cubrirá un período de 3 meses. Estamos en las etapas finales de un llamamiento similar para Turquía”, indicó Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

¿Cuántos muertos van por los terremotos de Turquía y Siria?

Hasta este 14 de febrero, se registran al menos 37 mil personas muertas por el devastador terremoto que sacudió a Siria y Turquía; sin embargo, un portavoz de la ONU también advirtió sobre la posible duplicación de fallecidos cuando se retiren los escombros, motivo por el que catalogó el sismo como el más devastador de los últimos 100 años.

