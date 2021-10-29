Enfermero inyecta aire a pacientes en Texas; recibe pena de muerte

Un jurado condenó a muerte a un enfermero de Texas, Estados Unidos, por matar a cuatro pacientes tras inyectarles aire en las arterias después de una cirugía cardíaca.

Medios internacionales reportaron que las autoridades del condado de Smith, en Texas, declararon culpable de asesinato capital al enfermero William George Davis, de 37 años, originario de Hallsville. Una semana después recibió la condena a muerte.

El jurado del Condado de Smith deliberó dos horas antes de realizar la condena a muerte. Sin embargo, los reportes de medios destacaron que la sentencia será apelada automáticamente.

Enfermero mató a cuatro personas

Los miembros del jurado coincidieron con los fiscales que el enfermero mató a cuatro pacientes en un hospital del poblado de Tyler, en Texas, entre 2017 y 2018.

Las víctimas del enfermero son John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenway y Joseph Kalina, quienes sufrieron problemas neurológicos inexplicables y murieron mientras se recuperaban de las cirugías cardíacas que les realizaron en el hospital Christus Mother Frances Hospital.

Cámaras de seguridad delataron al enfermero

Las cámaras de seguridad del hospital donde trabajaba el enfermero delataron que él era el principal responsable de haberle inyectado aire a los cuatro pacientes, ya que después de la última muerte, el video de seguridad mostró que Davis fue la última persona en ver al hombre antes de que su estado de salud empeorara.

Además, los fiscales analizaron las llamadas que el enfermero realizó desde el hospital a su exesposa, en las que dijo que encontraría formas de prolongar las estadías de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, en la que trabajaba, para poder cobrar más horas extra.

Especialista testifica contra el enfermero

Un neumólogo y profesor de medicina interna en Dallas, Texas, ofreció testimonio como experto, y explicó que inyectar aire en el sistema arterial del cerebro causa atrofia cerebral y muerte.

También descartó que los fallecimientos correspondan a problemas de presión arterial u otra causa distinta a la inyección de aire. Agregó que tuvieron que ocurrir a una cirugía porque los pacientes manifestaron trastornos cuando estaban en etapa de recuperación.