Enfrentamiento deja una menor detenida en Edomex; la vinculan con La Familia Michoacana

En Amanalco, Estado de México, agentes de la Policía Estatal fueron atacados a balazos durante una persecución; los uniformados repelieron la agresión y detuvieron a dos personas, entre ellas una menor de edad, quien se presume es integrante de la Familia Michoacana.

La Secretaría de Seguridad reportó que el enfrentamiento ocurrió cuando realizaban un recorrido por la zona boscosa de la carretera San Simón de la Laguna-San Mateo, en Amanalco. En ese momento, identificaron una unidad con cuatro personas a bordo, a quienes les pidieron bajar la velocidad y detener la marcha, pero estos respondieron con disparos.

Los agentes se vieron obligados a responder e iniciaron un enfrentamiento que se prolongó por algunos minutos hasta que dos personas lograron huir tras internarse en el bosque.

Detienen a menor que formaría parte de la Familia Michoacana

El enfrentamiento dejó como saldo dos detenidos, entre ellos una menor de edad que resultó herida de bala durante el ataque contra los agentes. Mientras tanto, otros dos sujetos lograron escapar tras internarse en el bosque de Amanalco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la menor de 14 años y el joven de 19 años formarían parte de una célula de la Familia Michoacana, organización criminal que opera en más de 30 municipios de Michoacán, Guerrero, Morelos y algunas regiones del Estado de México.

Luego del operativo, los agentes lograron asegurar dos armas largas con cargador abastecido, cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, tres vehículos y una cuatrimoto.

"Cabe señalar que acorde a las indagatorias la y el detenido podrían pertenecen a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, supuestamente dedicada a la venta y distribución de drogas, así como de extorsión, por lo que se ampliarán las indagatorias", concluyó la Secretaría de Seguridad.

¿Qué actividades de narcotráfico realiza la Familia Michoacana?

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha identificado que la Familia Michoacana realiza actividades de narcotráfico como la venta de fentanilo, plantación de mariguana y amapola, así como el tráfico de metanfetamina, heroína y cocaína. Otros negocios ilícitos que tienen son la minería ilícita y la extorsión.