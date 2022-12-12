Seis pakistaníes y un soldado afgano mueren en enfrentamiento transfronterizo

Seis civiles paquistaníes y un soldado afgano murieron el domingo 11 de diciembre luego de enfrentamientos transfronterizos en la localidad de Chaman. Los ataque incluyeron bombardeos y disparos, según funcionarios de ambos lados de la frontera.

El ejército de Pakistán dijo que las fuerzas fronterizas de Afganistán habían abierto "fuego indiscriminado y sin provocación con armas pesadas, incluyendo artillería/morteros contra la población civil" en el cruce fronterizo de Chaman, que une la provincia occidental de Baluchistán en Pakistán con la provincia sureña de Kandahar en Afganistán.

"Hubo enfrentamientos entre los talibanes y las fuerzas paquistaníes. Un proyectil vino del otro lado (afgano) y el vehículo de allí se incendió. Ahora están tratando de apagar el fuego. Varias personas resultaron heridas. Escuchamos eso. algunas personas también fueron martirizadas", aseguró el residente pakistaní Asad Rehman.

Seis civiles murieron y otros 17 resultaron heridos en el lado pakistaní por el fuego afgano, lo que llevó a los soldados pakistaníes a tomar represalias, dijo el ejército de Pakistán en un comunicado.

Fuentes de seguridad de Afganistán dijeron que el enfrentamiento transfronterizo comenzó después de que las fuerzas paquistaníes exigieran a las fuerzas de Afganistán que dejaran de construir un nuevo puesto de control en su lado de la frontera.

El portavoz de la policía de Kandahar, en Pakistán, Hafiz Saber, dijo que un soldado de Afganistán murió y otras 10 personas, incluidos tres civiles, resultaron heridas en los enfrentamientos.

El funcionario afgano Noor Ahmad, en Kandahar, dijo a Reuters que la situación había vuelto a la normalidad después de que las dos partes se reunieran.

El concurrido cruce fronterizo afgano en Chaman, utilizado para el comercio y el tránsito, estuvo cerrado durante algunas horas antes de reabrir, dijeron funcionarios de ambos lados. El cruce estuvo cerrado durante varios días el mes pasado después de enfrentamientos similares.