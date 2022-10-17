Se registran enfrentamientos en elecciones del PAN CDMX en Xochimilco

En redes sociales circulan imágenes de presuntos enfrentamientos durante las elecciones internas del PAN CDMX en la alcaldía Xochimilco.

En las imágenes se observa cuando unos asistentes parecen perseguir a otros con algunas sillas de un evento, mientras se gritan palabras altisonantes.

Así el panismo en la Ciudad de México en esto se han convertido, ya ni para sus elecciones internas pueden organizarse son unos ambiciosos vulgares. pic.twitter.com/xXscc6Hngv — Hugo Torres Zumaya (@HugoTorresCDMX) October 16, 2022

Activistas de alcaldías fueron quienes difundieron las imágenes en redes sociales de los enfrentamientos en las elecciones internas del PAN CDMX.

Aseguraron que en el comité Xochimilco los números no favorecieron a los operadores de Santiago Taboada y presuntamente reventaron la elección.

En otro video se observa a personas sometida a otras en el piso y la pared.

Entre robo de urnas, detenidos, balazos, transcurrió la elección interna del @PAN_CDMX estos son los personajes que buscan gobernar la Ciudad de México. En estas imágenes personas contratadas por @STaboadaMx para reventar su propia elección en @XochimilcoAl ❌❌❌ pic.twitter.com/mbdE5ShfWd — Hugo Torres Zumaya (@HugoTorresCDMX) October 16, 2022

PAN CDMX destaca elecciones ejemplares para renovar comités

Atayde dijo que se detectaron algunos incidentes en una demarcación, sin embargo, dijo que será la propia Comisión Electoral la que califique el proceso y emitirá su resolución, sin embargo, no confirmó que se tratara de Xochimilco, tras la difusión de los videos.

Sin embargo, Acción Nacional afirmó que en un proceso democrático, transparente y con paridad de género en el que predominó el "ambiente festivo" y de manera ordenada se realizó la jornada para elegir a sus Comités Directivos de Demarcación Territorial.

ACCIÓN NACIONAL ESTÁ MÁS FUERTE, RENOVADO Y UNIDO QUE NUNCA: @AAtaydeR



"Estamos listos para consolidarnos como la mejor opción capaz de hacer frente a la hegemonía de Morena; seguiremos siendo críticos y propositivos", afirmó.#SíHayDeOtra https://t.co/dI00dzU37Z — PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) October 16, 2022

“Una vez más demostramos que somos el único partido que elige a sus representantes, mujeres y hombres, en un ejercicio democrático, abierto, participativo y transparente, por eso decimos que Acción Nacional se encuentra más fuerte y unido que nunca”, aseguró Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN CDMX.

Con estas elecciones, el partido busca fortalecer su estructura interna con liderazgos para consolidarse como una opción para los habitantes de la capital del país.

Indicó que una vez que la Comisión Electoral de la CDMX califique los resultados de esta jornada electoral interna, el partido local estará listo para celebrar su XXX Asamblea Regional el 6 de noviembre, en la que se ratificarán a los 100 Consejeros Regionales electos en las Asambleas y llevar a cabo la XXV Asamblea Nacional Ordinaria para elegir a las y los 19 Consejeros Nacionales que representarán a la capital del país.