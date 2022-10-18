Diálogos X México: Enrique de la Madrid aspira a la presidencia 2024

Los priistas del país nuevamente están reunidos para discutir Diálogos X México, encuentro donde los destacados liderazgos del partido se reúnen para presentar propuestas para mejorar el país.

Enrique de la Madrid reconoció que aspira a una candidatura presidencial por una alianza opositora y alertó que es momento de cerrar filas por el bien de México, dejando atrás egos y protagonismos con miras al 2024.

Laura Casillas con el reporte.