Hijos de Enrique y Meghan se convierten en príncipes

Conforme a las normas reales, los nietos de la difunta Reina Isabel II se convierten automáticamente en príncipes o princesas del reino, así que ahora Archie, de tres años, y Lilibet, de uno, hijos de Enrique y Meghan, reciben título de príncipes.

El trato de la realeza para con Enrique, Meghan y sus hijos será un asunto clave de la era posisabelina, y uno de los dramas familiares que han hecho de la Casa de Windsor un objeto de fascinación mundial.

Sin embargo, es poco probable que esa novedad por sí sola restablezca la armonía en las relaciones de Enrique con Carlos o con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, ahora heredero del trono.

Los hermanos estuvieron unidos durante muchos años tras la muerte de su madre Diana, cuando Guillermo tenía 15 años y Enrique 12, pero su vínculo se ha tensado desde que Enrique y Meghan tomaron distancia en enero de 2020.

Este viernes, un día después de la muerte de su abuela, la Reina Isabel, el príncipe Enrique embarcó un vuelo en Aberdeen.

Enrique fue el último de los parientes más cercanos de la Reina Isabel II en llegar al castillo de Balmoral el jueves para acompañarla en sus últimas horas, y fue el primero en partir el viernes, lo que refleja que ya no forma parte del círculo íntimo de la familia.

Fue una coincidencia que Enrique haya estado en Reino Unido cuando Isabel murió, y antes de su fallecimiento no se anunciaron planes para que viera a su familia durante su visita desde Estados Unidos, donde vive con su esposa estadounidense Meghan.

Con la muerte de Isabel, la dinámica familiar está destinada a evolucionar, y a medida que se desarrolle la pompa y la ceremonia del funeral, los observadores estarán atentos a las señales de distensión.

