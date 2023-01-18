Avalan a Enrique Rojo Stein como embajador de México ante Finlandia
Este mismo miércoles, Enrique Rojo Stein rindió protesta ante diputados y senadores del Congreso para asumir el cargo de embajador de México en Finlandia.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifico el nombramiento Enrique Rojo Stein, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Finlandia y concurren ante la República de Estonia.
Este mismo miércoles, Enrique Rojo Stein rindió protesta ante diputados y senadores para asumir el cargo diplomático para el que fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Enrique Rojo obtuvo el voto unánime de 34 diputados y senadores.
La designación de Enrique Rojo Stein como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Finlandia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Estonia.