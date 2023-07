“Quiero entrar por mi gato"; vecina durante incendio en Puebla

Un voraz incendio generó incertidumbre entre automovilistas y peatones en la capital de Puebla; de manera específica, en la Avenida Juárez, casi esquina con la 25 Sur. En este lugar de Zona Esmeralda convergen un importante número de restaurantes, de ahí la magnitud de la emergencia.

Las llamas provenían de un establecimiento en remodelación, y el humo que desprendía, fue visible desde distintos puntos de la ciudad de Puebla. Los vecinos inmediatos al lugar del incendio afirman que no escucharon explosiones, solo de pronto comenzó el fuego.

“Empezó, yo dije ya se nubló, dije está lloviendo; me asomé al patio y no, era la columna del incendio"; dijo Verónica García, vecina de la Zona Esmeralda en Puebla, Puebla.

Automovilistas y peatones se detuvieron a ver la inmensa columna de humo que salía de este predio, en donde por cierto, hasta hace dos semanas operaba como salón de baile.

Incendio consume establecimiento comercial en Puebla; descartan víctimas

Al lugar del incendio llegaron tres unidades de bomberos para sofocar las llamas; además, acudió una ambulancia ya que 29 personas fueron desalojadas de sus centros de trabajo o de sus casas.

Una de esas personas es Verónica García, quien al igual que el resto de los testigos, veía cómo el lugar era reducido a cenizas. Esta vecina de Zona Esmeralda solo trataba de rescatar a su mascota: un gato, quien se quedó al interior de la vivienda mientras su tutora era desalojada para evitar una tragedia.

“Nada más quiero entrar por mi gato, nada más, por favor. Se llama Pancho, me sacaron, yo abrí la puerta y ya no me dejaron entrar por nada"; agregó Verónica.

Al final, rescatistas no reportaron personas lesionadas, tampoco mascotas afectadas; empero, el lugar quedó con vigas quemadas y restos calcinados de la construcción. Todo terminó en el piso al interior del inmueble en remodelación sobre la Avenida Juárez.

La emergencia generó también el cierre a la circulación vehicular de esta importante zona comercial de la capital de Puebla, cierre que duró poco más de dos horas. Asimismo, los reportes preliminares indican que el incendio fue provocado por unas láminas de poliuretano, un material que por sus características propaga rápidamente las llamas.