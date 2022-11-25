Entrega Sheinbaum las llaves de la ciudad a presidente de Chile

En el viejo palacio del ayuntamiento de la CDMX La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó el Nombramiento de Huésped Distinguido de la Ciudad de México al Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font, al tiempo que reconoció los lazos de hermandad y las similitudes históricas y culturales que unen a los pueblos de Chile y de la capital del país.

“Rescatamos la palabra hermandad para aplicarla con ternura a la relación que nos une con la República de Chile: pueblos hermanos que aprenden juntos, la presencia chilena en México, el ejemplo de Salvador Allende nutre toda una época de intercambio cotidiano que sigue presente en diversos ámbitos de nuestra sociedad”, dijo la funcionaria.

La mandataria capitalina destacó que tanto Chile como la Ciudad de México comparten proyectos de transformación y de trabajo para construir sociedades en donde se respeten los derechos de sus habitantes y en donde las políticas públicas garanticen la justicia social.

“Estas grandes alamedas transitan en la construcción de sociedades que son mejores porque amplían y garantizan libertades, promueven, amplían y garantizan derechos, combaten la discriminación, el clasismo, el racismo y encuentran caminos para que el crecimiento económico se convierta en prosperidad y el bienestar sea para la mayoría y no solo para unos cuantos”, puntualizó.

Reconoce Sheinbaum lazos con Chile.

Claudia Sheinbaum reconoció los lazos culturales, en particular a través de la música de protesta de compositores chilenos como Inti Illimani, Quilapayún, Violeta Parra o Víctor Jara; y el ambiente de deliberación racional, encuentro político, celebración cultural y educativa que comparten ambos pueblos.

“Construimos nuestra historia moderna solidarizándonos y enarbolando un discurso contra el autoritarismo, la represión, por la libertad, la democracia, la justicia y la igualdad. Crecimos hablando de la Patria Grande, de la América Latina. Fue el descubrimiento de una nueva melodía en el habla y la distinta perspectiva en los mensajes”, señaló.

Al respecto, recordó políticas públicas que el Gobierno capitalino emprende para reducir la desigualdad, como la conformación de la Red de Movilidad Integrada; el Programa “Mi Beca para Empezar”; la creación de dos universidades públicas donde hoy estudian 40 mil jóvenes; la transición energética con la creación de la central fotovoltaica más grande del mundo; la habilitación de parques públicos; y el saneamiento de cuerpos de agua.

La Jefa de Gobierno subrayó también el respeto por los derechos a la memoria, a la verdad y a la no repetición que comparten ambos pueblos, lo que se traduce en la lucha por los derechos humanos de hombres y mujeres.

“El Gobierno de México y en su ámbito de competencia, el gobierno de la Ciudad de México, sentamos las bases éticas, políticas e institucionales que impidan que las graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado se cometan”, expresó.

El Presidente de Chile, Gabriel Boric Font, agradeció la solidaridad y el aprendizaje recíproco entre su país y la Ciudad de México, al tiempo que reconoció el espíritu de transformación permanente que se percibe en la capital y que es encabezado por la Jefa de Gobierno.

“Y tal como hoy día se recuerdan y se ven con orgullo los nombres de Morelos, de Guerrero, de Hidalgo, de Cárdenas o de Benito Juárez, no me cabe ninguna duda, Claudia, que mañana el tuyo también será recordado con alegría por los mexicanos y mexicanas”, sostuvo.

El mandatario chileno refrendó el apoyo y la colaboración de su gobierno con la Ciudad de México, así como la amistad y el trabajo conjunto para fortalecer lazos de solidaridad e impulsar la integración latinoamericana.

“Creo y tengo la más profunda convicción que el intercambio comercial, que hoy día tenemos con México, puede aumentar; pero también, el intercambio cultural, el intercambio político, el intercambio social. Hoy día siento que esta es una oportunidad para renovar estos lazos de amistad”, concluyó.