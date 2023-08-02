Episcopado Mexicano se pronucia sobre preocupación por libros de texto gratuitos de la SEP

Ciudad de México. En un mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano frente al ciclo escolar 2023-2024 y los libros de texto gratuitos de la SEP, los obispos de México advirtieron que hoy, son muchos los desafíos que se tienen en la educación: el abandono escolar, la dificultad para regularizar los ciclos y los aprendizajes, el cuidado de las condiciones socio-emocionales.

Consideraron necesario revisar el Sistema Educativo Nacional, en su conjunto, frente a esos desafíos y advirtieron que la gestión educativa exige respetar la legalidad e involucrar fuertemente a la sociedad, a los académicos, a los sindicatos, a las organizaciones de padres de familia, entre otras.

MENSAJE FRENTE AL CICLO ESCOLAR 2023-2024 “PRIORICEMOS EL FORTALECIMIENTO DE CADA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN BENEFICIO DE TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES”

La educación es un acto de amor, de esperanza y, sobre todo, el camino para vencer la cultura del individualismo. pic.twitter.com/0Pb64Y99sc — CEM (@IglesiaMexico) August 2, 2023

El Episcopado Mexicano señaló que los responsables de la educación de los menores y que tienen como objetivo acompañar a sus hijos en los aspectos más esenciales. También reconocieron los grandes retos a los que docentes se enfrentarán en el próximo ciclo escolar, por lo que la institución eclesiástica expresó su apoyo. Asimismo reconoció los esfuerzos de la sociedad civil en su preocupación por la expedición de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.

¿Qué sucede con los libros de texto gratuitos de la SEP para el ciclo escolar 2023-2023?

En las últimas semanas los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) han generado incertidumbre entre los padres de familia y docentes, pues han señalado que sus contenidos educativos están escasos, ya que no tienen los contenidos educativos que se esperarían como español, geografía, ciencias y matemáticas.

Los libros se han distribuido a través de internet en formato PDF y quedaron expuestos los errores y deficiencias pedagógicas, incluso la SEP ha sido acusada de no consultar a tutores ni docentes tal y como lo establece la Ley General de Educación, incluso, este lunes 31 de julio, un juzgado federal otorgó un plazo de 24 horas a la SEP para que se sometan a consultas los diseños de los libros de texto gratuito.

¿Qué es lo que pretende enseñar la @SEP_mx a nuestros hijos?



A los libros les borraron el contenido de matemáticas casi en su totalidad; además, traen una clara carga ideológica que busca confrontar a las poblaciones indígenas con los otros habitantes de México.



Finalmente, se… pic.twitter.com/ds3s4zYTI3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 2, 2023

AMLO afirma que los libros de texto gratuitos llegarán a las aulas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no existe algún amparo que impida que los libros de texto gratuitos se distribuyan para el próximo ciclo escolar.

“No hay ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio de clases, el 28 de agosto. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. Se está planteado que no se distribuyan en las escuelas hasta que se presenten los planes de estudios”, declaró el jefe del ejecutivo.