“Era un halcón”, Aureoles explica agresión a hombre en Aguililla

Luego de que se difundiera un video en el que se ve al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, agredir a un vecino del municipio de Aguililla, Michoacán, quien lo cuestionaba por la situación de violencia se vive en la región, el mandatario explicó las causas de su reacción contra el hombre.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario perredista dijo que en Aguililla “se vive una situación casi de Guerra” y denunció que los bloqueos de carreteras no permiten el tráfico de personas y productos de primera necesidad.

“Ante esa situación, cualquier otro gobernador se hubiese quedado en Morelia, pero, a pesar de que me aconsejaban no ir, decidí dar la cara porque no voy a permitir que cientos de familias vivan amenazadas cada vez que los grupos deciden agarrarse a balazos”, dijo a través de sus redes sociales.

Reforzaremos el despliegue de inteligencia operativa en la región del municipio de Aguililla porque no permitiremos que grupos delincuenciales hagan de las suyas. No nos quedaremos con los brazos cruzados. 👇🏻 pic.twitter.com/FjGTsaJpar — Silvano Aureoles (@Silvano_A) April 14, 2021

Sobre la agresión a un ciudadano, Aureoles aseguró que se encontraba en una “manifestación de halcones que insultaban y agredían a la Guardia Nacional, Ejército y Marina... Yo decidí encarar a uno de los provocadores”.

Y agregó que “en Michoacán saben que yo los defiendo y vamos a seguir peleando por el respeto a la ley y a las instituciones. He recorrido un sinfín de veces mi estado y lo voy a seguir haciendo como cualquier otro ciudadano de Michoacán.

“No me voy a quedar ni callado ni cruzado de brazos ante quienes quieren seguir sembrando la violencia y el caos, burlándose de la autoridad y de la ley. Voy a recuperar Aguililla de las manos de los delincuentes”, puntualizó.

Todo el mundo sabe lo que está pasando en Aguililla: violencia, una situación casi de guerra y bloqueos de carreteras que no permiten el paso de productos de primera necesidad, incluso de enfermos de gravedad que no pueden ser trasladados a un hospital. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) April 13, 2021

¿Qué pasó en Aguililla?

En el video que circula en redes sociales, se escucha a un grupo de personas gritando consignas ante la inseguridad que se vive en Aguililla, entre ellos estaba un hombre, identificado como profesor, con dos cartulinas en las que exigía mayor seguridad y que el gobernador recorriera la zona vía terrestre y no en helicóptero.

El gobernador de Michoacán bajó de la camioneta del Ejército Mexicano, rodeado de su guardia de seguridad y algunos colaboradores y caminó hacia el manifestante para después empujarlo, lo cual generó rechiflas entre los habitantes de Aguililla. Acto seguido,

Este martes, Silvano Aureoles realizó una gira de trabajo en ese municipio para supervisar trabajos en calles, espacios públicos y en materia de seguridad.

Captan al gobernador de #Michoacán @Silvano_A un poco molesto, esto por presencia de algunos manifestantes pic.twitter.com/xS7PPP8IFw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2021

Cabe mencionar que la confrontación entre cárteles del crimen organizado ya tiene varios años y actualmente existe un choque entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e integrantes de Cárteles Unidos en la zona de Aguililla.

El pasado 2 de abril, ocho personas fueron asesinadas brutalmente en Aguililla, en lo que se presume un ataque entre cárteles.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el multihomicidio ocurrió en la localidad de La Enramada, hasta donde llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC).

