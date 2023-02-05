El alcalde de Nueva York pasa la noche en refugio para migrantes

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, pasó la noche del viernes 3 de febrero en un nuevo refugio para migrantes en Brooklyn en medio de la controversia sobre la seguridad y las condiciones humanitarias de las instalaciones.

Lo acompañó el miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, Eddie Gibbs, y el defensor de las personas sin hogar, Shams DaBaron.

Adams publicó un video en su cuenta de Twitter que lo muestra jugando videojuegos con los residentes del refugio de Brooklyn y reuniéndose con ellos.

En un comunicado emitido después de su noche en el refugio, Adams dijo: "Me gustaría dejar en claro que las instalaciones de la Terminal de Cruceros de Brooklyn brindan los mismos servicios a los solicitantes de asilo que cualquier otro centro de ayuda humanitaria en la ciudad, y el equipo de la terminal está dando un nuevo significado a las palabras 'ama a tu prójimo'".

Adams dijo que él, Gibbs y DaBaron durmieron en la terminal "junto a cientos de migrantes".

"Pasé la noche más fría del año en la Terminal de cruceros de Brooklyn con nuestro héroe de los sin hogar Shams DaBaron y @AMEddieGibbs.



Nuestros hermanos están abrigados y el equipo que trabaja aquí está dando un nuevo significado a las palabras 'ama a tu prójimo'". - @NYCMayor pic.twitter.com/DsXMhUFzQc — Ciudad de Nueva York (@nycgob) February 4, 2023

Refugio de Brooklyn

La Terminal de cruceros de Brooklyn se convirtió en un refugio temporal para hombres migrantes a fines de enero. Se espera que acomode a 1,000 hombres solteros, incluidos varios que se alojaron anteriormente en el Hotel Watson en Midtown Manhattan. Los hombres están siendo reubicados en el refugio de la Terminal de Cruceros después de que se tomó la decisión de utilizar el hotel como refugio para familias migrantes.

La medida fue recibida con cierta protesta, según informes de los medios de Nueva York. CBS New York informó que algunos hombres se quejaron de las condiciones de hacinamiento, la falta de privacidad y la falta de baños en el refugio de la Terminal de Cruceros de Brooklyn. Sin embargo, CBS también informó que otros migrantes respondieron a esas críticas, elogiando las condiciones y la comida.

Legal Aid Society y Coalition for the Homeless, dos organizaciones sin fines de lucro con sede en Nueva York, también han expresado su preocupación por las condiciones en el nuevo albergue.

Más de 44,000 solicitantes de asilo han llegado a la ciudad de Nueva York desde la primavera pasada, dijo Adams en su comunicado. Anteriormente dijo que la afluencia de migrantes está dejando a la ciudad con "una crisis humanitaria". El alcalde ha pedido al gobierno federal que desarrolle una estrategia que distribuya a la población migrante en varias ciudades.