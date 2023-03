Erika Guadalupe rompe estereotipos y se convierte en bombera

Un auténtico ejemplo de igualdad en vísperas del Día Internacional de la Mujer es la historia de Erika Guadalupe, una bombera entregada a su familia y a su trabajo.

Con 12 kilos de equipo sobre su cuerpo, Erika Guadalupe ha enfrentado incendios y huracanes a lo largo de cinco años trabajando en el servicio del H. Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo.

Afirma, el comienzo no fue fácil debido al rol de madre de familia que también desempeña; no obstante, dijo que las ganas de cumplir sus sueños fueron más fuertes.

“Al ser madre trabajadora, porque soy madre de dos hermosos niños, es complicado; no es fácil, pero si uno quiere busca la forma de lograr lo que quiere"; declaró la bombera Erika Guadalupe Bautista Parra.

Una de las anécdotas que marcó su vida fue cuando participó en un rescate durante el huracán “Delta” en el año 2020.

“En ese lugar había niños, adultos y gente mayor. Entonces cuando nosotros sacamos a las personas, el que haya salido una niña y me haya abrazado y me haya dicho gracias, siento que es lo más hermoso que me ha pasado en esos momentos"; recuerda Erika con una sonrisa en su rostro para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Una bombera que combate emergencias al igual que los hombres

Esta mujer ha comentado que valora mucho su trabajo, porque llegar a ser bombera, no es una tarea fácil: “Este trabajo es para mí muy importante, me gusta, más que un trabajo es algo que requiero cada día, que cada día lo disfruto; no es un trabajo como tal”.

Erika asegura que cada mujer puede cumplir sus metas si realmente se lo propone.

“Si ustedes quieren también pueden y lo van a poder lograr, no se rindan y hagan todo lo posible por lograr sus sueños y sus metas"; concluyó la bombera asignada al municipio de Benito Juárez.

Como Erika, miles de mujeres en todo el mundo realizan trabajos heroicos que ayudan a la humanidad.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha para reconocer su esfuerzo y su lucha por continuar adelante contra fuego y marea.