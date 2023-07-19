¿Cómo afecta en América Latina el fin del acuerdo de exportación de granos de Rusia?

Rusia puso fin al acuerdo que permitía que Ucrania exportara granos desde sus puertos del Mar Negro, a pesar de la guerra, con el fin de aliviar la crisis alimentaria mundial. ¿Pero esto cómo puede afectar a los países de América Latina?

Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que retomaría el pacto cuando Occidente cumpla con sus demandas:

La readmisión del Banco Agrícola Ruso al sistema de pago SWIF

La eliminación de restricciones sobre seguros y acceso a puertos para barcos y carga rusos.

La restauración de un gasoducto de exportación de amoníaco

El desbloqueo de cuentas de empresas rusas de fertilizantes.

"Si se cumplen todas estas condiciones, que acordamos previamente -no se inventaron ahora- volveremos inmediatamente al trato", dijo Putin.

¿Cómo afecta a América Latina el final del pacto de exhortación de granos?

El final de acuerdo de Rusia y Ucrania sobre la exportación de granos afectará a gran parte del mundo, incluida América Latina, pues de acuerdo con expertos consultados por la Voz de América (VOA), algunos países de la región podrían sufrir un aumento en el precio de los alimentos.

|Reuters

Los analistas indicaron que es “inevitable” un aumento en el precio de la comida en América Latina, lo cual podría comenzar a sentirse en las próximas semanas, a medida que se vayan agotando los suministros.

“Con la suspensión del acuerdo de cereales, es probable que aumenten los precios de los alimentos en la región, ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares y aumentando la hambruna”, explicó a VOA el economista Bernardo Javalquinto.

Argentina podría ser de los más afectados, ya que el país atraviesa por una severa sequía que afecta su producción agrícola. México también es uno de los principales países a los que Ucrania exporta granos, por lo que también se verá afectado en las próximas semanas con el aumento de precios en algunos alimentos.

No obstante, también podría beneficiar a otros países de América Latina como Argentina y Brasil, quienes han aumentado su producción de granos, por lo que podrían convertirse en los principales exportadores de la región.

¿Qué granos exporta Ucrania para el mundo?

Ucrania es el principal exportador mundial de granos como la cebada, maíz, trigo y girasol. Sin embargo, el país sufrió graves perturbaciones en sus exportaciones con el inicio de la guerra, ya que Rusia bloqueó la entrada a los puertos del Mar Negro, la única forma en que Ucrania puede sacar estos alimentos.

El 22 de julio de 2022, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Turquía negociaron un acuerdo para la apertura de un corredor humanitario marítimo seguro en el mar Negro, para evitar una crisis alimentaria, pacto que Rusia decidió terminar.

