¡Es gigante! Revelan el cráneo de dinosaurio ‘más grande’ jamás encontrado

Uno de los descubrimientos que más emocionan al mundo de la paleontología se llevó a cabo en Estados Unidos hace un par de años y se trata del cráneo de dinosaurio más grande que se haya descubierto en plenitud en la historia, el cual por fin está exhibido en el Museo de la Evolución en Dinamarca, en donde ya se puede observar tal como lucía hace millones de años.

De acuerdo con la paleontóloga del museo danés, Anna Oehlenschlaeger, nunca antes se había encontrado un cráneo tan exacto y tan grande como el que se halló en esta especie, identificado como un dinosaurio Torosaurus. Se trata de un herbívoro que llegó a vivir en la parte norte de lo que hoy es el continente americano, hace unos 70 millones de años, aproximadamente.

Los Torosaurus podrían llegar a medir hasta 7,5 metros, pero este en específico tenía un largo de solo 3 metros y con un peso estimado de 6,5 toneladas, el cual fue bautizado como "Adán", de acuerdo con el comunicado difundido por el museo europeo.

The Museum of Evolution in Denmark unveils the skull of a Torosaurus, which they say, is the ‘biggest skull of a dinosaur ever discovered on Earth’ pic.twitter.com/aVtcng10X7 — Reuters (@Reuters) June 13, 2023

¿Cuál es el dinosaurio de la cabeza más grande encontrada?

El dinosaurio es un Torosaurus, específicamente un MOR 1122, ya pasará a la historia como uno de los dinosaurios más largos de los cuales se recuperó un cráneo completo, que a consideración del director, Christoffer Knuth, está en extraordinarias condiciones.

Adicionalmente, y como seña distintiva, este dinosaurio tiene entre sus principales características dos aberturas en sus volantes, encima de sus cuernos, los cuales también eran de grandes dimensiones. De hecho, diversos estudios especializados colocan al Torosaurus con el de la cabeza más larga de todos los ceratópsidos.

La gran noticia es que "Adán", junto con más fósiles y restos de otros dinosaurios, estarán en exhibición al público a partir de la próxima semana en el Museo de la Evolución de Dinamarca, como parte de la exposición del periodo Pérmico, luego de al menos dos años de su descubrimiento en Estados Unidos.