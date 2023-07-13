Escaladora muere tras caer 150 metros en las Montañas Rocosas de Colorado.

Una escaladora de 26 años de edad murió tras caer de más de 150 metros de altura cuando intentaba subir una montaña en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado, Estados Unidos.

La mujer era acompañada por un hombre, quien se encargó de llamar a los servicios de emergencia para informar que la chica había caído de Blitzen Ridge en la montaña Ypsilon.

Los escaladores estaban practicando Free-soloing, cuando la mujer resbaló, ésta técnica consiste en subir sin cuerdas, ni equipo de seguridad, por lo que una caída puede llegar a ser mortal.

Una mujer de 26 años falleció al caer desde una altura de unos 152 metros mientras escalaba en solitario en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas de Colorado, según informó el parque.



Esta es la segunda muerte registrada en el Parque Nacional Rocky Mountain en lo que va del… pic.twitter.com/N3j19RHO4t — Última Hora - Noticias 🚨 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗘𝗻𝗶𝗴𝗺𝗮 (@AlertaInfoe) July 12, 2023

Equipos de emergencia llegaron al lugar, pero debido a la ubicación del hombre, tuvieron que utilizar a la Guardia Aérea de Colorado para poder acceder en avión a la zona y rescatar al sujeto.

Durante la madrugada, los equipos de rescate recorrieron el lago Ypsilon para recuperar el cuerpo de la escaladora. Cuando lo recuperaron fue enviado al forense para determinar la causa de la muerte.

Escaladores que han muerto al subir una montaña

Los accidentes de escaladores son constantes debido al riesgo que corren, muchos de ellos aún con todo y el equipo adecuado han muerto por accidentes.

En este año han muerto 17 escaladores en el intento de conquistar el Everest, por lo que ya es considerado el año más mortífero, lo que tiene preocupado al mundo de los alpinistas.

En abril pasado, un alpinista irlandés murió cuando subía el pico Annapurna en Nepal, a pesar de qué ya había subido en varias ocasiones el Monte Everest, la cumbre más alta del mundo.

En 2019, perdió la vida Austin Howell, uno de los montañistas más famosos del mundo. Ganó notoriedad al subir la mítica pared de Linville Gorge sin equipo de seguridad, sin embargo, cuando lo intentó por segunda vez, cayó de lo alto.

Brad Gobrighy, otro popular escalador, murió a los 31 años cuando se precipitó de una ladera de 300 metros conocida como “Sendero luminoso”, ubicada en el Parque Nacional Potrero Chico, en México.