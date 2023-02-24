Escritor Sergio Ramírez acepta la nacionalidad ecuatoriana

El escritor Sergio Ramírez aceptó la nacionalidad ecuatoriana luego de que el dictador Daniel Ortega le quitará su nacionalidad nicaragüense acusándolo de traición a la patria, junto a otras 93 personas.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, compartió mediante un comunicado que ofreció la nacionalidad ecuatoriana al escritor como una manera de “reconocer su lucha por la libertad que es la lucha de todo latinoamericano que ama a su pueblo”.

Sergio Ramírez recibió propuestas de varios países para ofrecerle una nacionalidad luego de que la dictadura de Daniel Ortega le quitara la suya como nicaragüense, sin embargo, hasta este viernes se anunció cuál había sido su decisión.

El gobierno de Ecuador anunció que la ceremonia de entrega de la nacionalidad se realizará en una fecha próxima a convenir para que el escritor sea legalmente un ciudadano ecuatoriano.

COMUNICADO OFICIAL | La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa: pic.twitter.com/bOvAb971GE — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) February 24, 2023

“Sergio Ramírez es un eximio escritor; además un hombre que ha demostrado con su vida que la lucha por la democracia y por el respeto a los derechos humanos es consustancial a nuestro destino en América Latina”.

¿Qué pasó con el escritor Sergio Ramírez?

En septiembre de 2021 se giró una orden de aprehensión contra Sergio Ramírez, aunque se encontraba en España. Hace unos días, un tribunal de Nicaragua le retiró su nacionalidad después de acusarlo de traidor a la patria.

Sergio Ramírez es un reconocido escritor que nació en Nicaragua, pero que recientemente perdió su nacionalidad por estar en contra de la dictadura de Daniel Ortega.

En su trayectoria como escritor recibió premios literarios como el Alfaguara y el Cervantes. En su país de origen también fungió como político y abogado.

Formó parte de la Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional tras el triunfo de la revolución sandinista contra la dictadura de Anastasio Sornoza (1979).

Fue vicepresidente de Nicaragua de 1985 a 1990 y encabezó el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN) y llegó a ser candidato en 1996 a la Presidencia por el Movimiento de Renovación Sandinista, una escisión del FLSN.