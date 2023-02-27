Durante la conferencia de este lunes 27 de febrero de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer el presupuesto para el programa La escuela es Nuestra-Mejor Escuela para este 2023.

Para este 2023, el programa La escuela es Nuestra-Mejor Escuela tendrá un presupuesto de 350 millones de pesos que se van a invertir en el mejoramiento de la infraestructura de los planteles educativos de la CDMX.

El recurso asignado para el programa La escuela es Nuestra-Mejor Escuela este 2023 consistirá en dos etapas:



1° Etapa de febrero a agosto, contemplando 2 mil 070 inmuebles, donde se ejercerán 250 millones de pesos.

2° etapa de agosto a diciembre, contemplando 728 inmuebles, donde se ejercerán 100 millones de pesos.

“La escuela es nuestra, mejor escuela” tendrá una inversión de 300 millones de pesos para 2023

|Twitter @rulmacias

¿Qué es La escuela es Nuestra-Mejor Escuela?

El programa de La escuela es Nuestra-Mejor Escuela, fue creado en 2019 para atender el deterioro de la infraestructura física y la falta de renovación del equipamiento de los planteles de educación pública básica de la Ciudad de México (CDMX).

A cuatro años de la creación de este programa se han invertido mil 96 millones de pesos; se han realizado 12 mil 386 asambleas electivas y más de 9 mil acciones de mejora.

Algunos de los trabajos realizados en 2022 en los planteles educativos por medio de La escuela es Nuestra-Mejor Escuela son:

Rehabilitación hidrosanitarias

Cancillería de puertas y ventanas

Salones

impermeabilización

Pisos

Pinturas

Iluminación

Instalaciones eléctricas

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa La escuela es nuestra, mejor escuela?

Los requisitos para acceder al programa La escuela es Nuestra-Mejor Escuela son:

Ser escuela pública de nivel básico: preescolar, primaria, secundaria y centros de atención múltiple.

Necesitarán registrarse en el siguiente link: https://www.mejorescuela.cdmx.gob.mx/

Cabe destacar que del 1 de marzo y hasta el 30 de abril se efectuarán las asambleas para elegir e integrar los Comités de Ejecución y Vigilancia, así como los trabajos a ejecutar. El monto asignado a cada plantel va de 56 mil a 317 mil pesos, dependiendo de la matrícula y aulas con las que cuenta cada plantel educativo.

