¡Como dos gotas de agua! Crean deliciosa escultura de chocolate del Rey Carlos III

¡Toda una sorpresa para la realeza británica! Un equipo de escultores chocolateros han recreado el busto del Rey Carlos III de Inglaterra para celebrar la coronación del soberano de los otros catorce reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones.

El increíble equipo se encontró a cargo de la maestra chocolatera Jennifer Lindsey-Clarke, quien empleó más de 130 horas de trabajo, para presentar el busto a tamaño real del Rey Carlos III. La escultura pesa cerca de 23 kilos y ha asombrado a los espectadores al representar cada uno de los detalles a precisión del soberano, como:



Sus ondulaciones del cabello

Rasgos faciales más representativos

Una pequeña sonrisa

Medallas y ornamentos

De acuerdo con Lindsey-Clarke, para esta obra se emplearon más de 17 litros (4,5 galones) de chocolate fundido, lo que equivale a aproximadamente 2 mil 875 bombones individuales. Además, cada una de las piezas se formó con apoyo de diferentes moldes y bocetos, ya que el cacao no solo fue uno de los ingredientes principales, sino que también se ocuparon deliciosas piezas dulces para su decoración.

La escultura de chocolate del Rey Carlos III que causó sensación en redes

La fascinante pieza se encuentra compuesta por los diferentes productos que la marca de la maestra pastelera Jennifer Lindsey-Clarke, tiene para ofrecer, puesto que con su equipo de trabajo tomó nota de todos los detalles del busto del futuro Rey Carlos III de Inglaterra, sin dejar nada de lado.

¿Qué mejor manera de celebrar este momento de la historia británica que inmortalizar a SM el rey Carlos III utilizando la golosina para compartir por excelencia del país? Jennifer Lindsey-Clarke

Al dar a conocer su obra maestra, Jennifer explicó que su equipo pasó horas estudiando cada una de las fotografías del Rey Carlos III, trabajo que efectivamente rindió sus frutos al obtener una réplica exacta.

¿Cuándo es la coronación del Rey Carlos III?

Pese a que Carlos III, de 74 años, se convirtió en rey el 8 de septiembre del 2022, justo al momento de la muerte de su madre, la difunta Reina Isabel II, la coronación se llevará a cabo el próximo 6 de mayo, comenzando el día con la Cabalgata del Rey desde el palacio de Buckingham.

Posteriormente, continuará con el momento exacto en que se coloca la corona en la cabeza del Carlos III y terminará con los juegos de manos que pretenden unir al país en torno a su monarca.