España habla del América luego de su empate con el Real Madrid

El empate (2-2) que logró el equipo de las Águilas del América ante el Real Madrid, ha provocado reacciones en diversos medios de España que no tardaron en ofrecer su veredicto luego del partido que se efectuó durante la pasada noche en San Francisco, Estados Unidos.

El diario "As" de España, señaló que: "El América, con suplentes también en su ataque, pero más horneado, le cogió antes el aire al duelo bajo la dirección del peruano Aquino y el ex del Villarreal y del Barça Jonathan dos Santos. Aquella acometida concluyó con un gol rápido, de Henry Martín, ante una zaga dormida".

"Benzema, capitán América"

En la publicación deportiva española de tiraje diario, también se resalta: "Un once distinto y un rival también diferente, con menos cicatrices, menos urgencias, menos pólvora y el mismo orgullo que cualquier grande de Europa".

Además de que se resltó el trabajo del capitán del Real Madrid: "El francés, con un gol de fantasía, y Ceballos mejoran la imagen del Madrid. Hazard marcó de penalti y Vinicius Tobías cometió una pena máxima en su debut".

El Real Madrid, actual campeón de la Champions League, se tuvo que conformar con un empate ante un rival menor, y el diario español agrega que: "Al Madrid se le escapó la victoria por un error arbitral. Fidalgo encaró a Vinicius Tobías que se lío con un piscinazo. Pico el colegiado, que sí estuvo más atento para ordenar repetir la pena máxima parada por Lunín".

🚨¡Empates de Real Madrid y Barcelona esta madrugada!



⚪REAL MADRID 2-2: AMÉRICA: Benzema, capitán América



🔵🔴BARCELONA 2-2 JUVENTUS: Dembélé, cowboy de medianoche pic.twitter.com/eN962ZZv0v — Diario AS (@diarioas) July 27, 2022

El Real Madrid no pasa del empate ante el América

Por otra parte, el periódico Mundo Deportivo de España, resalta que el Real Madrid no pasó de un empate contra las Águilas del América: "2-2: El Real Madrid no pasa del empate ante el América".

En su publicación, el Mundo Deportivo resaltó el trabajo del capitán "merengue", Karim Benzema, delantero francés y actual estrella del Real Madrid, quien demostró su futbol en la primera parte del partido que se jugó en San Francisco.

Mundo Deportivo de España: "El Real Madrid empató ante el América en un nuevo amistoso que le sirvió a Carlo Ancelotti como banco de pruebas pensando en la Supercopa de Europa del próximo 10 de agosto ante el Eintracht. Aunque con el que no tiene que hacer pruebas Ancelotti es con Karim Benzema".