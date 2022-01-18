¡Sáquense!, España ayuda para que jóvenes salgan de casa de sus padres

El gobierno de España concedió una ayuda mensual y le pagará 250 euros (Más de 5 mil 700 pesos) a los jóvenes que tengan bajos ingresos con la finalidad de ayudarles a que dejen casa de sus padres porque no puedan pagar una renta.

En España, cada vez son más los adultos jóvenes que viven casa de sus padres debido a que no les alcanza para pagar una renta y mucho menos para pagar una casa o departamento.

En una rueda de prensa, Raquel Sánchez, ministra de Vivienda en España, señaló que, a partir de este mes, los españoles menores de 35 años y con ingresos anuales inferiores a 24 mil 318 euros (562 mil pesos), podrán solicitar la subvención mensual para poder rentar un piso durante dos años.

No hay ideología tras la que escudarse cuando se trata de atender las necesidades de ciudadanos en situaciones comprometidas, de ayudar a los jóvenes que quieren empezar sus vidas.



Destinar recursos a vivienda es destinarlos a la inclusión y a la igualdad.#CMin pic.twitter.com/Txa5k47LAH — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) January 18, 2022

Raquel Sánchez, ministra de Vivienda en España:

No hay ideología tras la que escudarse cuando se trata de atender las necesidades de ciudadanos en situaciones comprometidas, de ayudar a los jóvenes que quieren empezar sus vidas. Destinar recursos a vivienda es destinarlos a la inclusión y a la igualdad.

España con elevado número de jóvenes que viven en casa de sus padres

Cabe señalar que España tiene uno de los porcentajes más altos en Europa de jóvenes que viven en casa de sus padres, con hasta el 55 por ciento de aquellos de 25 a 29 años en 2020, según los últimos datos oficiales, datos que suponen un aumento de 6.5 puntos porcentuales en comparación con el año 2013.

Estos números se encuentran fuertemente relacionados con un desempleo juvenil endémicamente alto que se vive España, donde el 29 por ciento de los menores de 25 años se registran como desempleados.

👆Trabajamos para consagrar la vivienda como una fuente de dignidad de la que ningún ciudadano puede ser privado. pic.twitter.com/okH2WeKB1T — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) January 18, 2022

Ayuda de Jóvenes que viven con sus padres podría aumentar un aumento en las rentas en España

Es por ello que algunos expertos señalan que las subvenciones directas para pagar los alquileres pueden ser menos eficaces de lo que espera el Gobierno de España espera. El aumento en la demanda de pisos pequeños para rentar, podría provocar que se eleven los precios en los alquileres de la nación europea.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, el mayor sitio web inmobiliario de España, señala que "La ayuda directa, y esto es algo que nos han demostrado experiencias anteriores, tiene como principal consecuencia el aumento directo de los precios y la generación de graves discriminaciones sobre los inquilinos con salarios ligeramente superiores a estos, que tendrán que aumentar su esfuerzo en un escenario de subida de precios".