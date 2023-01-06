España celebra desfile de los Reyes Magos; Gaspar se roba los miradas

Este 6 de enero, España realizó su tradicional desfile del Día de los Reyes Magos por uno de los principales bulevares de Madrid. Aunque los niños disfrutaron del espectáculo, Gaspar se robó las miradas de todas las mamás que acudieron.

En España, los niños reciben sus regalos el 6 de enero, para conmemorar el día que los Reyes Magos conocieron al niño Jesús y le llevaron regalos como oro, incienso y mirra.

Los Reyes Magos desfilaron sobre brillantes carros alegóricos por la avenida principal de Madrid acompañados por bailarines, músicos y artistas, mientras lanzaban dulces para los niños.

Algunos de los pequeños utilizaron sombrillas para atrapar tantos dulces como fuera posible.

#Madrid ha recibido a los 👑👑👑 Reyes Magos con mucha ilusión✨

Madrid es una ciudad que sueña y esta noche lo ha hecho muy especialmente.



✨Feliz día de Reyes.#CabalgataMadrid2023 #NavidadMadrid2022 pic.twitter.com/sD1IxQy54C — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) January 6, 2023

Los bomberos cambiaron el agua por dulces y esparcieron cientos de ellos entre la multitud, mientras algunos artistas flotaban usando globos.

El desfile terminó en la plaza de Cibeles después de que decenas de carrozas pasaran por una de las principales avenidas de Madrid.

Gaspar se roba las miradas en el desfile de los Reyes Magos

Mientras los niños disfrutaban del desfile y los dulces que les lanzaban los Reyes Magos, Gaspar se robó las miradas de las mamás y todas las mujeres que se encontraban en el lugar.

El Rey que quieren. En Madrid se realizó el tradicional desfile por el día de los Reyes Magos. Y por segundo año consecutivo el rey Gaspar se llevó la mayoría de miradas de las mujeres. #España pic.twitter.com/kfdCzJjdsu — LaHistoria (@lahistoriaec) January 6, 2023

En redes sociales circularon algunas fotografías en las que se podía apreciar el físico del Rey Mago Gaspar, quien dejó encantada a más de una. Y esta no es la primera vez que participa en el desfile de los Reyes Magos de España.

¿Quién es el Rey Gaspar que robó miradas en España?

Para todas las interesadas en saber quién es el Rey Mago Gaspar, el portal El Mundo compartió que se trata de un actor y músico llamado Beltrán Iraburu, quien tiene 46 años de edad y es originario de Pamplona.

