Nevadas de la tormenta “Juliette” pintan de blanco regiones de España

Algunas regiones de España quedaron completamente blancas por las fuertes nevadas causadas por la tormenta “Juliette” y se espera que sigan las bajas temperaturas al menos durante dos días.

El pronóstico también indica que se espera hasta metro y medio de nieve en la zona montañosa de Mallorca, además, los expertos prevén que la nieve llegue al nivel del mar, que incluye la ciudad de Palma.

La nevada de la nit i matinada passades ha deixat gruixos testimonials d'1 cm a poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona per sobre dels 100 o 200 m, amb màxims de més de 10 cm a les parts altes del massís del #Garraf i 7 cm a l'Observatori Fabra de #Barcelona (411 m). pic.twitter.com/QwbhsxwINC — Meteocat (@meteocat) February 27, 2023

También se esperan vientos intensos causados por la tormenta “Juliette tiene en alerta a más de 30 provincias, con temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Hasta el momento no hay víctimas que lamentar.

Debido a estas condiciones en las 30 provincias de España se verán afectadas por una masa de aire frío procedente del Ártico.

En la sierra de Collserola, junto a Barcelona, los habitantes lograron captar las nevadas causadas por “Juliette”.

Se espera que tormenta "Juliette" afecta la zona de Mallorca

En la región de Cataluña, en la provincia de Lleida, se registró una temperatura de 18 grados bajo cero durante la madrugada del lunes, según reportes de la agencia meteorológica española AEMET.

Los niños de Estella-Lizarra, en el País Vasco, jugaban en un parque y hacían muñecos de nieve mientras caía la nieve.

Baleares se encontraba en alerta naranja por la persistencia de las precipitaciones, fuertes rachas de viento y gran oleaje.

Se espera que la tormenta “Juliette” provoque bajas temperaturas y fuertes vientos fríos en todo el país hasta el jueves, dijo el lunes AEMET.

Fa estona que la neu agafa als carrers de Begues, al voltant dels 400 metres, via @Jaupower pic.twitter.com/7EWUtrgQmD — Meteocat (@meteocat) February 27, 2023

Autoridades indican que la zona más afectada por la tormenta "Juliette" será Mallorca, en donde se esperan vientos intensos, nevadas y tormentas marítimas en los siguientes días.

Otro de los países afectados por una tormenta invernal es Estados Unidos, principalmente en el estado de California.